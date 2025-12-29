Empoli Fencing Club protagonista ai Campionati Regionali Toscani GPG: tre finali e il titolo regionale per Samuele Rossi

Domenica 21 dicembre, a Massa Carrara, si sono svolti i Campionati Regionali Toscani GPG, che hanno visto scendere in pedana i migliori giovani schermidori della Toscana. L’Empoli Fencing Club, guidato dall’istruttore Giovanni Mannini e dal Maestro Federale Agostino Gerra, ha partecipato con sette atleti, conquistando tre finali e un prestigioso titolo regionale.

Il risultato più importante porta la firma di Samuele Rossi che, nella categoria Ragazzi, ha conquistato il titolo toscano per il terzo anno consecutivo (2023, 2024, 2025). Una continuità di rendimento eccezionale che conferma il suo livello nazionale: Samuele è infatti attualmente il numero due d’Italia nella sua categoria.

Ottimo risultato anche per Camilo Utreras nella categoria Allievi, che ha raggiunto la finale uscendo soltanto per quattro stoccate e chiudendo al sesto posto. Bene anche Camilla Santalucia nella categoria Ragazze che, dopo essere risultata seconda nei gironi, ha concluso la gara al quinto posto, a un passo dal podio. Camilla è inoltre alunna della scuola del Calasanzio di Empoli, gestita dalla stessa amministrazione della SS Annunziata, realtà che rappresenta un importante vivaio per l’Empoli Fencing Club.

Buona prova per Simone Bottiglieri nella categoria Ragazzi, eliminato nei sedicesimi di finale al termine di un assalto equilibrato. Nella categoria Ragazze 2013, Ginevra Barbalace e Mia Giotti, impegnate nella stessa gara, sono uscite entrambe nei sedicesimi per poche stoccate, mostrando grande determinazione e carattere. Buon esordio anche per Alessandro Celentano nei Maschietti, categoria particolarmente competitiva.

Assente per questa prova Emanuele Peruzzi (Allievi), che tornerà in pedana nei prossimi appuntamenti stagionali.

L’Empoli Fencing Club desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla SS Annunziata di Empoli, che mette a disposizione la palestra in cui gli atleti si allenano quotidianamente. Il supporto della struttura rappresenta un elemento fondamentale per la crescita del movimento schermistico locale e per i risultati ottenuti dai giovani schermidori empolesi.

Fonte: Ufficio stampa

