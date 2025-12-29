Capodanno a Empoli, le misure di sicurezza per la festa in piazza della Vittoria

Capodanno a Empoli in piazza della Vittoria: dalle 21 del 31 dicembre 2025 al via la festa organizzata dall'Associazione per il Centro Storico, con il dj set di Marco Bresciani e tanto divertimento.

Con ordinanza numero 562 del 29 dicembre 2025, sono state emanate delle misure di prevenzione per la sicurezza e l'incolumità pubblica. Nello specifico, si vieta la somministrazione, la vendita e l'introduzione di contenitori di vetro e lattine nell'area della manifestazione e si vieta inoltre di introdurre spray al peperoncino e altre sostanze urticanti.

L'ordinanza di divieto assoluto vige dalle ore 21 del 31 dicembre alle ore 3 del 1 gennaio 2026 in piazza della Vittoria, via Tinto da Battifolle, via Salvagnoli, piazza Guido Guerra, via Dogali, piazza Gramsci, via Bardini, via Fratelli Rosselli, via Jacopo Carrucci, via Curtatone e Montanara, via Roma, piazza Don Minzoni e tutte le vie e piazze del centro storico, ZTL e area pedonale.

Si ordina ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine. È possibile, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell'esercizio, di somministrare bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali; è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

Per chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione è vietato introdurre e consumare nelle aree suddette cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine e di abbandonarli fuori dagli appositi raccoglitori; è vietato inoltre detenere bombolette spray contenenti principi urticanti nonché del divieto di detenere e/o far esplodere artifici pirotecnici e qualsiasi altro materiale esplodente, classificato o di libera vendita (quest'ultimo divieto riprende il Regolamento di Polizia Urbana che vieta durante tutto l'anno di far esplodere botti).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

