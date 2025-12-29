Capodanno a Firenze, stop ai botti in città e niente vetro in centro

Un Capodanno in musica e allegria senza contenitori in vetro in centro storico e con il divieto di esplodere petardi esteso a tutta la città. Intanto il Comune ha avviato una campagna di comunicazione per sensibilizzare proprio contro l'uso dei botti. Per festeggiare l’arrivo del 2026 in tutta sicurezza la sindaca Sara Funaro, in accordo con la Prefettura, ha firmato anche quest’anno un’ordinanza che impone alcune misure di prevenzione per la notte di Capodanno.

Cosa prevede l’ordinanza

A partire dalle ore 19 del 31 dicembre fino alle ore 7 del 1° gennaio sarà vietata nei luoghi pubblici e accessibili al pubblico nell’area Unesco (il centro storico compresa nel seguente perimetro, da considerarsi incluso nell’area di divieto: viale Strozzi, piazzale Caduti dell’Egeo, viale Montelungo, viale Fratelli Rosselli, piazzale Vittorio Veneto, lungarno Vespucci, Ponte Vespucci, lungarno Soderini, via Lungo le Mura di Santa Rosa, viale Ariosto, viale Petrarca, piazzale di Porta Romana, viale dei Cipressi, via Madonna della Pace, via di San Leonardo. Via di Belvedere, via dei Bastioni, lungarno Cellini, Ponte a San Niccolò, lungarno della Zecca Vecchia, viale Giovine Italia, piazza Beccaria, viale Gramsci, piazzale Donatello, viale Matteotti, piazza della Libertà, viale Lavagnini, viale Strozzi) la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro. Divieto anche di somministrare per asporto bevande di qualsiasi natura in bicchieri o altri contenitori di vetro (salva la somministrazione al banco e al tavolo negli spazi in uso ai pubblici esercizi di somministrazione); sarà vietato inoltre detenere, anche per proprio consumo, bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro, e detenere bombolette con spray urticanti in modalità che ne consentano l’immediato utilizzo.

Nella stessa ordinanza viene vietata, negli stessi orari la detenzione o l’esplosione di artifici pirotecnici (sia classificati che di libera vendita) come botti o petardi e qualsiasi altro materiale esplodente in tutti gli spazi pubblici o accessibili al pubblico del centro abitato di Firenze. Per i trasgressori è prevista una sanzione che può arrivare fino a 500 euro ed il sequestro delle cose illegittimamente detenute.

La campagna di comunicazione

La campagna di comunicazione promossa dal Comune di Firenze punta a sensibilizzare contro l'uso dei botti di fine anno, vietati per ordinanza, facendo leva sull'empatia verso gli animali. Con una immagine d'impatto l’Amministrazione intende ricordare a tutti la vulnerabilità degli animali e responsabilizzare che, oltre ad un divieto normativo, c’è l’esigenza di rispetto civico perché il divertimento individuale causa un danno collettivo verso gli animali domestici e la fauna selvatica.

“La notte di San Silvestro è la festa di tutti, anche degli animali che non devono viverla nel tormento per i botti – ha detto la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani –. Come Amministrazione, e in particolare come Assessorato all'Ambiente, rinnoviamo con forza anche con questa campagna di comunicazione l'appello a dire NO ai botti di Capodanno. Dietro ogni petardo esploso c'è un pericolo che non possiamo ignorare: per i nostri amici animali, per l'ambiente, l’inquinamento e la salute e per la sicurezza di tutti. Firenze è una città che si fonda sul rispetto e sulla cura. Rispettiamo l'ordinanza comunale: scegliamo la civiltà e proteggiamo chi non ha voce" conclude la vicesindaca Galgani.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa