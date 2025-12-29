Capodanno al teatro di Pescia con Alessandro Paci

Mercoledì 31 dicembre alle ore 22.00 al Teatro Pacini di Pescia Alessandro Paci porta in scena il suo one-man show “Barzellette e non solo”, uno spettacolo che promette due ore di risate, invenzioni e travestimenti.

Sul palco, Paci trascina il pubblico in un percorso esilarante fatto di aneddoti di vita personale e ricordi delle grandi collaborazioni che hanno segnato la comicità toscana. Con il suo stile diretto e genuino, un uso caloroso del dialetto e l’irresistibile capacità di improvvisare, Paci mescola barzellette – amatissime e seguitissime anche sui social – a sketch, travestimenti e invenzioni comiche.

Un protagonista della comicità toscana Dagli esordi con Massimo Ceccherini nel duo Duemendi e i primi successi televisivi con “Aria Fresca”, fino al celebre spettacolo Pinocchio con Carlo Monni, Alessandro Paci ha attraversato trent’anni di comicità toscana tra palcoscenico, cinema e televisione. Al cinema ha lavorato con maestri come Alessandro Benvenuti (Benvenuti in casa Gori, Zitti e mosca), Mario Monicelli (Cari fottutissimi amici) e ha firmato anche la regia di film come Andata e ritorno (2003).

Negli anni ha confermato la sua popolarità soprattutto in teatro, con spettacoli come Cenerentolo, La nipote di Barbablù, La piccola fiammiferaia e Grande Paci, senza mai perdere quel legame diretto e spontaneo con il pubblico che è diventato il suo marchio di fabbrica.

Fonte: Ufficio stampa