Due guasti e un investimento di animali, ritardi e disagi su tutta la rete ferroviaria

Ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni per un treno fermo, un problema ad uno scambio e l'investimento di un'animale

Lunedì di pesanti disagi sulla rete ferroviaria toscana. A causa di una serie di eventi concomitanti, ossia un guasto tecnico tra San Romano e San Miniato (linea FI-PI), un problema agli scambi a Prato e l'investimento di un animale a Scarlino, la circolazione ha subito forti rallentamenti fino a 120 minuti. Si registrano cancellazioni di treni regionali e ritardi che hanno raggiunto le due ore

Una giornata di inconvenienti, dopo quella di ieri dove si sono registrati fino a due ore di ritardi per un investimento lungo i binari con forti ripercussioni su treni Alta Velocità, Intercity e regionali.

