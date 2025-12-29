Giudice reintegra il cassiere licenziato con il 'test del carrello'

Cronaca Siena
Condividi su:
Leggi su mobile

È stato dichiarato illegittimo il licenziamento del cassiere del supermercato Pam Panorama di Siena, sottoposto a sua insaputa al cosiddetto 'test del carrello'

È stato dichiarato illegittimo il licenziamento del cassiere del supermercato Pam Panorama di Siena, sottoposto a sua insaputa al cosiddetto “test del carrello”. Lo ha stabilito il giudice del lavoro, che ha condannato l’azienda al reintegro del lavoratore, al pagamento del danno subito e alle spese processuali.

A darne notizia è la Filcams Cgil Siena. “Il giudice ha condannato Pam Panorama al reintegro del lavoratore, al pagamento del danno subito e alle spese processuali, tutte a carico di Pam Panorama”, ha spiegato il segretario Mariano Di Gioia. Il cassiere, Fabio Giomi, era stato licenziato dopo un controllo effettuato da un ispettore aziendale che, con un espediente, aveva nascosto merce sottratta dagli scaffali all’interno di una spesa per verificare se l’addetto alla cassa se ne accorgesse.

“Questa notizia mi ha reso molto, molto felice. È un bel regalo di Natale: si finisce l’anno in bellezza”, ha commentato Giomi, precisando che “per quanto riguarda il ritorno alla cassa, al momento è tutto da definire”. Il lavoratore ha rivendicato la scelta di proseguire la vertenza: “Sono contentissimo, non solo per me, ma anche per la battaglia civile che abbiamo portato avanti. Sono sicuro che questa vittoria potrà diventare un punto di riferimento per tanti lavoratori”.

Soddisfazione anche dalla Cgil Toscana. Il segretario generale Rossano Rossi ha parlato di “un atto grave figlio di una arroganza e di una cattiveria che in questi tempi stanno pervadendo il mondo del lavoro”, sottolineando che “uniti nella lotta si possono ottenere risultati”. Per Avs e Sinistra Italiana Siena, la decisione del tribunale è “il frutto di una battaglia collettiva” e rappresenta un segnale per la tutela dei diritti nella grande distribuzione.

Notizie correlate

Siena
Cronaca
9 Dicembre 2025

Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi: "La pista è omicidio"

Dopo gli esiti della perizia sulla morte di David Rossi, che si è concentrata sulla dinamica della caduta anche attraverso un nuovo sopralluogo nel vicolo dove fu trovato senza vita [...]

Siena
Cronaca
5 Dicembre 2025

Furti con spaccata in negozi e supermercati, la polizia di Siena denuncia 4 presunti responsabili

Individuati e denunciati dalla polizia di Siena quattro uomini per furto aggravato in concorso, ritenuti presunti responsabili di alcuni furti con spaccata in esercizi commerciali. Le indagini sono partite nell'aprile [...]

Siena
Cronaca
12 Novembre 2025

Viola la Misura di Prevenzione di Sorveglianza Speciale: arrestato 20enne a Siena

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Siena per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, emessa dal [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina