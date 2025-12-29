Insediato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi a Lastra a Signa

Si è insediato lo scorso 23 dicembre il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi, il progetto di educazione civica e cittadinanza attiva promosso dall’Istituto comprensivo in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa che coinvolge gli studenti della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci. Durante la mattinata sono stati eletti il nuovo sindaco, il nuovo vicesindaco e il presidente del consiglio comunale e sono stati ufficializzati tutti i nuovi consiglieri eletti che rimarranno in carica per due anni.

Il nuovo sindaco del consiglio comunale dei ragazzi è Alice Hohxa, vicesindaco è Carlo Edoardo Iacopini mentre presidente del consiglio comunale è Ginevra Langella. All’insediamento, nella sala consiliare del palazzo comunale, è intervenuto anche il sindaco Emanuele Caporaso, insieme ad alcuni membri della giunta, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e gli auguri ai ragazzi per l’inizio di questo nuovo percorso. Per la scuola sono intervenute la dirigente scolastica Eleonora Marchionni e le insegnanti e coordinatrici del progetto Michela Baronti e Laura Giardini. Durante l’iniziativa alcuni rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi hanno preso la parola per portare all’attenzione del sindaco le tematiche a loro care come la richiesta spazi di aggregazione per i giovani. Hanno inoltre presentato alcuni disegni e cartelloni realizzati a scuola su temi come ambiente, sicurezza e inclusione.

“Il Consiglio comunale dei ragazzi rappresenta un’importante esperienza di partecipazione democratica e di educazione civica – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso-. Grazie a questo strumento gli studenti hanno l’opportunità di confrontarsi, proporre idee e contribuire in modo concreto alla vita della nostra comunità. Come amministrazione comunale saremo sempre pronti all’ascolto e al dialogo poiché riconosciamo l’organismo importante per avvicinare i giovani alle istituzioni e per promuovere valori fondamentali come il rispetto, la responsabilità e la cittadinanza attiva”.

Il progetto del Consiglio comunale dei ragazzi nasce nel 2010 con lo scopo di avvicinare gli alunni alle istituzioni e alla gestione della propria città e così sentirsi partecipi alle problematiche e istanze della comunità. Durante l’anno scolastico i rappresentanti degli studenti si riuniscono in commissioni tematiche dove vengono discussi argomenti inerenti l’ambiente, la viabilità, il sociale, la casa, la cultura e successivamente elaborano delle proposte da portare all’attenzione dell’amministrazione comunale. I venti componenti del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi sono: Abdulkarin Mohamed Leyla, Galeotti Agata, Bacci Ginevra Fontana, Rusishvili Lazare, Martinaj Ariel, Tozzi Sara, Bercigli Marta, Romanu Alberto, Langella Ginevra, Kajic Jan, Pugi Gioia, Canuti Ginevra, Hohxa Alice, Fossi Aurora, Sapienza Andrea, Iacopini Carlo Edoardo, Fiorenzo Isaia Ballerini.

“Il progetto formativo ed educativo del Consiglio comunale dei ragazzi è cresciuto negli anni – ha evidenziato la dirigente dell’Istituto comprensivo Eleonora Marchionni -, continuando ad essere un fondamentale esercizio di cittadinanza attiva per i ragazzi della nostra scuola. Attraverso questa iniziativa gli studenti riescono a partecipare con attenzione alle istanze e alla vita del proprio comune in uno stretto dialogo e collaborazione con l’amministrazione comunale”

