Linea Lucca-Aulla: Boni incontra i sindaci di Garfagnana, Lunigiana e Media Valle del Serchio

Il futuro della linea ferroviaria Lucca-Aulla e le prospettive per la viabilità dell’area saranno al centro di un incontro tra l’assessore regionale a mobilità e infrastrutture Filippo Boni e gli amministratori locali. In particolare saranno presenti i sindaci e alcuni rappresentanti delle Province di Lucca e Massa Carrara, delle Unioni dei Comuni della Garfagnana, della Lunigiana e della Media Valle del Serchio, oltre a quelli dei comuni di Vagli di Sotto e Pontremoli.

L'incontro si terrà domani, 30 dicembre, nella sede dell’Unione dei Comuni della Garfagnana a Castelnuovo Garfagnana ed è stato organizzato in collaborazione con i consiglieri regionali Mario Puppa e Vittorio Sarotti, che parteciperanno all'iniziativa.

“Questo è il primo di una serie di confronti periodici e continuativi che intendo avere con tutti i territori – spiega l’assessore Boni – perché ritengo fondamentale l’ascolto e il confronto diretto con il territorio sulle tante questioni che riguardano la rete ferroviaria, i servizi e lo sviluppo urbano ed infrastrutturale”.