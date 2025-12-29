Presentato il Calendario 2026 della Compagnia di San Ranieri

Presentato stamani a Palazzo Gambacorti il calendario della Compagnia di San Ranieri, con le immagini relative ai dipinti del Duomo di Pisa, pubblicate per gentile concessione dell’Opera della Primaziale Pisana, che sarà distribuito gratuitamente il 31 dicembre presso le edicole dei giornali di Pisa. Presenti alla conferenza stampa Riccardo Buscemi, Priore della Compagnia di San Ranieri e assessore del Comune di Pisa, Maria Luisa Ceccarelli e Gabriella Garzella curatrici dei testi, Don Luca Baù, Andrea Lombardi, grafico e gli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa. Il calendario, giunto alla sua XIV edizione, è dedicato ai “quadroni” del Duomo riproducenti la storia di santi e personaggi pisani, fra cui il patrono di Pisa.

Il Calendario, realizzato con i contributi economici del Comune di Pisa, del Consiglio Regionale della Toscana, della Fondazione Pisa, del Banco Fiorentino, del Corpo Guardie di Città, di Devitalia Comunicazioni, dl Rotary E-Club Distretto 2071, del San Ranieri Hotel, della Confedilizia, di Manetti Costruzioni e dell’Associazione Culturale Il Mosaico, sarà distribuito anche in Cattedrale dopo il Te Deum.

“Il Calendario di San Ranieri – spiega Riccardo Buscemi - è un progetto culturale, religioso e identitario di Pisa che la Compagnia porta avanti ininterrottamente da tredici anni. Con finalità divulgative, ogni anno è dedicato a un soggetto diverso del patrimonio culturale della città. Quest’anno ai quadroni del Duomo che ornano le navatelle e sono ispirati alla storia di San Ranieri, ma anche ai santi minori e a episodi molto importanti della vita civile della città, come Riccardo Cuor di Leone che concede ai pisani i privilegi: tutti elementi che contribuiscono a far conoscere aspetti poco noti della storia della nostra città. Quindi invito tutti i cittadini il 31 dicembre a recarsi in edicola per ricevere gratuitamente il calendario.”

Grazie alla riproduzione dei dipinti dei quadroni “intraprendiamo un viaggio nella storia della Chiesa pisana, di cui vengono raffigurati alcuni episodi emblematici, che ne testimoniano l’antico splendore (dai privilegi concessi da Riccardo Cuor di Leone al battesimo del figlio del re delle Baleari” come dice l’Arcivescovo Padre Saverio Cannistrà.

Il calendario, stampato a colori, è composto da 6 fogli di formato 32x44, (uno per ogni quadro, con due mesi per ogni foglio), più due copertine stampate fronte retro. In esso sono evidenziate le ricorrenze del Santorale Pisano, a partire da quella di San Ranieri ma anche, per esempio, quelle di Sant’Ubaldesca e Santa Bona. È stampato in 5000 copie e diffuso gratuitamente pel tramite gli edicolanti di Pisa, San Giuliano Terme e Calci il 31 dicembre, e in abbinamento al secondo numero del 2026 del periodico diocesano TOSCANA OGGI - VITA NOVA.

Il calendario, realizzato su progetto grafico di Andrea Lombardi, è arricchito dalle preziose note di Maria Luisa Ceccarelli Lemut e Gabriella Garzella, che raccontano e descrivono le immagini e la Vita di San Ranieri. Completano il tutto i saluti dell’Arcivescovo Padre Saverio Cannistrà, del Correttore Mons. Giuliano Catarsi e del Priore Riccardo Buscemi.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa