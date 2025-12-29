Rapina in una banca a San Vincenzo, indagini in corso

Rapina in una banca di San Vincenzo questa mattina, lunedì 29 dicembre. Secondo quanto ricostruito due uomini, a volto scoperto e armati di taglierino, sono entrati nella filiale minacciando tre funzionari e tre clienti. Le sei persone sarebbero state immobilizzate e rinchiuse in un ufficio, mentre i due rapinatori sarebbero riusciti a portare via circa 300mila euro in contanti. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili. Nella stessa zona, sempre quest'anno, si è verificata alla fine del mese di marzo la rapina al portavalori sull'Aurelia, che ha portato a 11 arresti nel maggio scorso.

