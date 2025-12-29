Rapina in una banca a San Vincenzo, indagini in corso

Cronaca San Vincenzo
Condividi su:
Leggi su mobile

Rapina in una banca di San Vincenzo questa mattina, lunedì 29 dicembre. Secondo quanto ricostruito due uomini, a volto scoperto e armati di taglierino, sono entrati nella filiale minacciando tre funzionari e tre clienti. Le sei persone sarebbero state immobilizzate e rinchiuse in un ufficio, mentre i due rapinatori sarebbero riusciti a portare via circa 300mila euro in contanti. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili. Nella stessa zona, sempre quest'anno, si è verificata alla fine del mese di marzo la rapina al portavalori sull'Aurelia, che ha portato a 11 arresti nel maggio scorso.

Notizie correlate

San Vincenzo
Cronaca
17 Settembre 2025

Muore turista 66enne annegato a San Vincenzo

Un turista di 66 anni è morto annegato a San Vincenzo. Il 118 è stato chiamato dal personale di uno stabilimento balneare che segnalava una persona in arresto cardiaco da [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

San Vincenzo
Cronaca
30 Luglio 2025

Annega 82enne nelle acque di San Vincenzo, vani i tentativi di salvataggio

Un probabile annegamento potrebbe essere la causa della morte di un fiorentino di 82 anni, che ha perso la vita oggi nelle acque di San Vincenzo mentre faceva il bagno. [...]



Tutte le notizie di San Vincenzo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina