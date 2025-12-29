Ruba una bicicletta in centro storico a Lucca, arrestato

Ha rubato una bicicletta davanti a un negozio di noleggio nel centro storico, ma è stato rintracciato e arrestato poco dopo dai carabinieri. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Lucca.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca hanno tratto in arresto un 47enne di origine tunisina, nullafacente e pregiudicato, con l’accusa di furto aggravato. L’intervento è scattato intorno alle 14.40, su segnalazione giunta al numero di emergenza 112: un dipendente di un’attività di noleggio biciclette aveva denunciato il furto di una bici del valore di circa 300 euro, sottratta mentre era custodita davanti al negozio.

Il segnalante ha riferito di aver seguito l’autore del furto fino a via Luporini, dove però l’uomo era riuscito a far perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno quindi avviato le ricerche, intercettando il sospetto in via Einaudi, nei pressi di un supermercato. Alla vista dei militari, il 47enne ha tentato più volte di fuggire, ma è stato bloccato e messo in sicurezza.

La bicicletta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia carabinieri di Lucca, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna

