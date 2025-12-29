Sciopero vigilanza privata e servizi di sicurezza, presidio UILTuCS a Calenzano

A seguito dello sciopero regionale della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza proclamato per tutta la giornata di oggi, 29 dicembre fino alle 23.59, la UILTuCS Toscana nella stessa giornata sarà in presidio davanti alla sede Sicuritalia di Calenzano (via delle Calandre 55), dalle 10 alle 12.

Un’iniziativa, spiegano dal sindacato, per dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori del settore penalizzati da anni dall’assenza di un Contratto Integrativo Regionale e da condizioni di lavoro non più sostenibili. Una nuova mobilitazione per rivendicare il Contratto Integrativo Regionale, "che restituisca dignità, tutele, riconoscimento

ad un settore essenziale ma troppo spesso dimenticato!".

"Non abbandoniamo questo settore e non lasceremo sole le lavoratrici e i lavoratori – dichiara Gennaro Cotugno, coordinatore regionale UILTuCS Toscana per la vigilanza privata –. Saremo davanti alla sede di Sicuritalia per rivendicare diritti, dignità e tutele per chi ogni giorno garantisce sicurezza, spesso senza nemmeno le condizioni minime riconosciute".