Sequestrati 55 kg di fuochi d'artificio nell'Empolese Valdelsa

Stop alla vendita clandestina di fuochi d'artificio, soprattutto quella destinata ai più giovani. È il risultato di un'operazione congiunta tra la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni e la Guardia di Finanza di Castelfiorentino.

L'indagine è partita dal monitoraggio e controllo, durante i quali le forze dell'ordine hanno sequestrato circa 55 kg di materiale, pronto per essere immesso sul mercato nero.

Tra i materiali sequestrati, 4 kg erano totalmente privi di etichette, certificazioni o garanzie di sicurezza. Questi prodotti sono estremamente pericolosi non solo per chi li utilizza, ma per chiunque si trovi nelle vicinanze, data la loro natura instabile e imprevedibile.

Il venditore, che non aveva alcuna autorizzazione, è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Oltre al commercio abusivo di materie esplodenti, gli inquirenti stanno valutando ulteriori reati.

L'appello: "Comprate solo prodotti sicuri" e "prestare attenzione"

La Polizia Locale e la Guardia di Finanza lanciano un appello ai cittadini: comprate solo prodotti sicuri. Si ricorda che un fuoco d'artificio legale deve sempre avere: il marchio CE ben visibile; il nome del produttore o dell'importatore; le istruzioni in italiano e la categoria di rischio (molti prodotti non possono essere venduti ai minori di 14 o 18 anni).

"Voglio sottolineare la grande attività del Comando della Polizia Locale che si sta impegnando su tantissimi fronti. Ringrazio tutti i collaboratori per il grande lavoro conseguito anche nel corso del 2025, e quest'ultima attività ne è un esempio lampante", afferma il Comandante della Polizia Municipale dell’Unione Massimo Luschi.

Un plauso all’attività svolta arriva anche dagli Amministratori dell’Unione e dal sindaco delegato Simone Londi, che sottolineano l’importanza del lavoro di controllo e prevenzione svolto dalla Polizia Municipale e colgono l’occasione per invitare i cittadini ad un uso attento dei "Botti di capodanno", ricordando che molti regolamenti e ordinanze vietano l'esplosione di materiale pirotecnico in aree pubbliche e private, con sanzioni importanti.

Fonte: Unione dei Comuni Empolese Valdelsa

