Sequestrati quasi 50 chili di fuochi d'artificio pericolosi a Pisa

In un magazzino di smistamento merci a Pisa sono stati sequestrati 245 fuochi d'artificio per un peso totale di 48,7 chili. L'operazione è stata eseguita nelle ultime ore dalla guardia di finanza pisana.

Nel corso dell'ispezione i finanzieri hanno notato, in un’area defilata del deposito, la presenza di quattro colli dall’aspetto anomalo, con descrizioni presumibilmente false.

Informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ed ottenuta l’autorizzazione all’apertura dei colli, i militari hanno trovato materiale pirotecnico di grosse dimensioni, tra cui fuochi d’artificio artigianali con elevata carica detonante, pericolosi per l’incolumità pubblica e la sicurezza dei trasporti.

In particolare, si legge in una nota, "si tratta di “bombe carta” e “cipolle” contenenti materiale esplodente, anche del peso di 500 grammi cadauno; per un valore di mercato stimato in oltre 5mila euro".

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il materiale è stato sequestrato "per le ipotesi di reato di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti, omessa denuncia di materie esplodenti, detenzione illegale di esplosivi e attentato alla sicurezza dei trasporti". La merce è stata distrutta.