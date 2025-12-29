Sorgane, 200mila euro per il nuovo parcheggio al parco urbano

Un nuovo parcheggio al servizio del Parco urbano di Sorgane e dei residenti della frazione. Sorgerà in via De Gasperi e sarà dotato di cinquanta posti auto. La giunta comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo e previsto un investimento di 200mila euro per realizzarlo. È già in corso la gara per affidare i lavori, entro metà gennaio sarà individuata la ditta.

“Manca davvero pochissimo all’inaugurazione del nuovo Parco – spiega il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti -. Nel momento in cui lo apriremo, avremo già affidato i lavori per realizzare il nuovo parcheggio per l’accesso da via De Gasperi. Una nuova area per la sosta a beneficio dei fruitori del parco e dei residenti, che in questo modo non solo non rischieranno di perdere posti auto ma ne guadagneranno cinquanta”.

Massima l’attenzione ai materiali. Niente asfalto, il nuovo parcheggio avrà una pavimentazione naturale, in terra battuta, in sintonia con il contesto paesaggistico e ambientale in cui sarà inserito.

Il nuovo Parco urbano di Sorgane, ormai in dirittura d’arrivo, è realizzato con un investimento di 3 milioni di euro tra risorse comunali e fondi PNRR per la rigenerazione urbana.

