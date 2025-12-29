Sparano in un locale a Prato e fuggono: indagini in corso

Quattro uomini armati di pistole e fucili, intorno alle 2:30 della scorsa notte, hanno fatto ingresso nell'associazione ricreativo - culturale Destiny in via dei Fossi a Prato. Si tratta di uomini di origini cinesi.

Stando alla procura pratese, il fine sarebbe stato colpire un connazionale. I quattro hanno esploso due colpi verso il soffitto e poi sono fuggiti.

La procura di Prato ha assunto la direzione delle indagini per individuare le ragioni del fatto e risalire ai responsabili. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Jolo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Prato.