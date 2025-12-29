Torna la Domenica Metropolitana a inizio gennaio

Nella giornata del 4 gennaio 2026 torna l’appuntamento con la Domenica Metropolitana, durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Fondazione MUS.E.

Per i giovani e adulti sono in programma i Percorsi segreti di Palazzo Vecchio e la proposta speciale Guidati da Giorgio Vasari, nonché le visite agli altri musei: Palazzo Medici Riccardi, Museo Novecento, Cappella Brancacci, Museo Stefano Bardini, MAD- Murate Art District e Memoriale delle deportazioni.

A Palazzo Medici Riccardi sarà inoltre eccezionalmente possibile visitare alcuni ambienti della Prefettura, normalmente non aperti al pubblico, in cui sono custodite opere pregiate, fra cui Il Matrimonio mistico di Santa Caterina di Ludovico Cardi detto il Cigoli.

Per le famiglie con bambini atmosfera festiva a Palazzo Vecchio, con la visita tematica Squisita scoperta. Il Granducato di Toscana e la via del cioccolato, che si concluderà con un dolce omaggio offerto da Rivoire (a partire dagli 8 anni); al Museo Novecento per i più piccoli in programma: Una fiaba fatta d’arte, per scoprire divertendosi la storia di Alberto della Ragione e della sua collezione straordinaria.

In Santa Maria Novella invece vi aspettano i Capolavori natalizi: un percorso per grandi e piccoli che permetterà di rivivere l’evento sacro della nascita di Gesù Bambino e dell’arrivo dei Re Magi grazie alle meravigliose opere medievali e rinascimentali del complesso domenicano.

Nel Salone dei Cinquecento, appuntamento con Danze a corte: alle ore 15 (per famiglie con bambini) e alle ore 16.30 (per adulti). I partecipanti potranno cimentarsi in una serie di coinvolgenti danze rinascimentali, grazie alla guida del maestro di danza della corte di Cosimo I e di donna Isabel de Reinoso, dama della duchessa Eleonora.

Alle collezioni permanenti si affianca la ricca programmazione di mostre temporanee in corso, a cui saranno correlate visite speciali.

Al Museo Novecento saranno visitabili tre grandi mostre: “La Città delle donne” di Lorenzo Bonechi, “CENTOVENTI: Villa Romana 1905-2025” e la nuova mostra “Helen Chadwick: Life Pleasures”, la prima ampia mostra dedicata in Italia a una delle artiste britanniche più radicali e influenti della seconda metà del Novecento. Sempre al Museo Novecento, i visitatori potranno accedere al Giardino delle Leopoldine nel chiostro, uno spazio naturale pensato per la sosta e la creatività, dove è possibile disegnare dal vivo richiedendo il materiale in biglietteria o sfogliare uno dei volumi disponibili nella nuova "Libreria Verde" del Museo.

A Palazzo Medici Riccardi sarà possibile visitare la mostra “Clemen Parrocchetti. Ironia Ribelle”, dedicata a un’artista vicina al movimento femminista italiano e autrice di un linguaggio originale, provocatorio e autentico. Sempre a Palazzo Medici Riccardi, nelle Sale Fabiani, è visitabile la mostra “Carlo Adolfo Schlatter. Artista dello spirito”, un percorso espositivo dedicato a una delle figure più singolari del panorama artistico fiorentino del primo Novecento, pittore, scrittore e studioso di filosofia e di teosofia.

Presso MAD - Murate Art District sarà possibile partecipare alle visite guidata alle due mostre: "Jakkai Siributr. Cultura (im)materiale", prima personale dell’artista tessile in Italia che vede la collaborazione con il Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze e con due comunità femminili del nostro territorio, e "Atlas of the New World" di Giulia Piermartiri ed Edoardo Delille. Quest'ultimo è un progetto fotografico attivista che racconta il futuro del pianeta afflitto dal cambiamento climatico ritraendolo in un presente molto concreto.

In Palazzo Vecchio sarà ancora possibile la mostra “Boccaccio politico per la città di Firenze”, promossa dal Comune di Firenze e organizzata da Fondazione MUS.E nell’occasione dei 650 anni dalla morte (1375-2025): si tratta di un percorso inedito che restituisce la figura del grande autore del Decameron nella sua dimensione pubblica e civile. Per approfondire i temi dell’esposizione alle ore 11 si svolgerà -nella Salotta di Palazzo Vecchio - la conferenza di Laura Regnicoli (direttrice dell’Archivio di Stato di Pistoia) che presenterà un excursus sulla vita pubblica di Boccaccio attraverso i documenti. A Boccaccio sarà dedicato anche uno speciale itinerario cittadino, alla scoperta dei luoghi più rappresentativi del Trecento fiorentino.

Infine, al Museo Stefano Bardini alle ore 15 si terrà uno dei concerti Armonie di Natale con il duo composto da Francesco Di Cuonzo (violino) e Chiara Fioletto (violino e viola), che interpreteranno musiche di Johan Sebastian Bach, Jean-Marie Leclair, Wolfgang Amadeus Mozart, Bela Bártok e Aleksej Igudesman. Il concerto sarà fruibile senza prenotazione da tutti i visitatori del museo in possesso di biglietto.

Fonte: Ufficio stampa