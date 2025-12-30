A gennaio torna Nonlobuttovia: in piazza Guido Guerra e Avane il progetto dona seconda vita all'usato

Nonlobuttovia torna nel nuovo anno. Dopo il prossimo appuntamento di domenica 4 gennaio, la possibilità di ottenere mobili usati gratuitamente al Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, lato alberato, ritornerà anche giovedì 8, giovedì 22 e domenica 25 gennaio. L'orario per tutti questi appuntamenti sarà dalle 10 alle 12.30.

Alla sede di Avane, alla Vela Margherita Hack, il servizio aprirà come di consueto la seconda domenica del mese e quindi l'11 gennaio, in orario dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. La gestione del progetto è a cura dell'associazione Lilliput.

REGOLAMENTO – Coloro che vogliono prendere dei mobili devono munirsi di una tessera della validità di un anno solare. Si può fare soltanto una tessera per famiglia. La tessera di Nonlobuttovia Mobili è indipendente da quella di Nonlobuttovia di Avane.

Con una tessera si possono prendere al massimo cinque mobili l’anno e non più di uno al mese. Non è consentito prenotare i mobili per il mese successivo. I mobili verranno ritirati gratuitamente con le stesse modalità di Alia. Se l'utente ha necessità che il mobile venga prelevato e/o smontato (o consegnato) nella propria abitazione, le modalità del servizio dovranno essere concordate con gli operatori.

I mobili scelti devono essere ritirati entro sette giorni, dopodiché saranno rimessi a disposizione del pubblico. Si accettano solo mobili in buono stato. Per avere maggiori informazioni, contattare il numero 370 3790973.

Fonte: Ufficio stampa

