Al via gara per il terzo edificio al Polo Tecnologico Lucchese: 1,3 milioni di euro per la progettazione

Fondazione Lucca In-Tec, fondazione di partecipazione promossa da Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, annuncia l’apertura della procedura da oltre 1,3 milioni di euro per l’affidamento del servizio di progettazione di un nuovo edificio nel campus del Polo Tecnologico Lucchese.

Il nuovo fabbricato, terzo dell’area, completerà il complesso di immobili che si affacciano sugli oltre 30.000 mq di campus e che sostituirà, senza nuovo consumo di suolo un opificio industriale in stato di abbandono da oltre vent’anni.

“Il nuovo edificio” – spiega Marco Magnani, Presidente di Lucca In Tec – “sarà improntato alla sostenibilità, all’innovazione e alle nuove esigenze del mondo del lavoro, e offrirà spazi flessibili per tutte le imprese e le PMI che hanno voglia di innovare, crescere e fare ricerca e sviluppo. Ma soprattutto” – prosegue Magnani – “abbiamo dato indicazioni a chi dovrà progettare l’edificio di pensare ad una dotazione rafforzata di servizi collettivi: auditorium, mensa, asilo, aree relax, parco che renderanno il Polo un luogo ancora più aperto e accogliente. Tutti questi servizi non saranno riservati solo alle realtà insediate, ma potranno essere messi a disposizione della cittadinanza, rafforzando il legame tra il campus tecnologico e il suo territorio.”

L’investimento, al momento finanziato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest per 9 milioni di euro e dalla Regione Toscana per 3 milioni di euro, completerà il Polo tecnologico – ormai saturo – e sarà un hub di innovazione capace di attrarre ricerca e innovazione a Lucca.

Questo primo appalto selezionerà i progettisti (servizi di progettazione architettonica e affini – CPV 71200000) e ha un importo a base di gara pari a 1.116.506,26 euro e un valore complessivo stimato di 1.339.807,51 euro, al netto di IVA. Seguiranno poi le gare per la validazione del progetto, la realizzazione dei lavori, e il collaudo. Secondo il cronoprogramma, l’edificio sarà collaudato nel 2028 per entrare in funzione nello stesso anno.

La gara per la selezione dei progettisti, è una “procedura aperta” che verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; prevede la presentazione delle offerte entro il 2 febbraio 2026 alle ore 12:00. Il termine per la richiesta di chiarimenti è fissato al 23 gennaio 2026, mentre le risposte agli operatori economici saranno pubblicate entro il 27 gennaio 2026.

La documentazione di gara, comprensiva di disciplinare, allegati tecnici e modalità di presentazione delle offerte, è disponibile sul portale e-procurement “Appalti e Affidamenti” di TecnoServiceCamere all’indirizzo https://garetelematiche.tecnoservicecamere.it (procedura codice G05152). Un rinvio alla gara e alle informazioni operative è presente anche sul sito istituzionale di Lucca In-Tec, accessibile da www.luccaintec.it e sul sito del Polo Tecnologico Lucchese.

Fonte: Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest