Approvati bilancio e Dup dall'Unione dei Comuni

Nella serata di ieri si è tenuta l’ultima seduta del consiglio dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, nella quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione, coi voti favorevoli della maggioranza Pd Centro Sinistra per l'Empolese Valdelsa.

«L’Unione dei Comuni rappresenta il miglior strumento che abbiamo a disposizione per far crescere in modo sinergico tutto il sistema Empolese Valdelsa - afferma il presidente dell’Unione Alessio Mugnaini-. Il lavoro fatto in questa prima parte di legislatura è fondamentale per gettare le basi di questo sviluppo. La grande attenzione alle politiche socio sanitarie, alle politiche della casa, alla sicurezza e allo sviluppo turistico sono i pilastri della visione politica territoriale. Ringrazio tutti i sindaci, le sindache, i consiglieri e le consigliere del gruppo di maggioranza per aver collaborato insieme».

Per quanto riguarda il personale, vengono confermati i piani assunzionali che riguardano la Polizia Municipale.

Rispetto alla spesa sociosanitaria, l'Unione conferma l'integrazione con risorse proprie del contributo regionale per il sostegno agli affitti e gli stanziamenti destinati alla erogazione dei servizi socioassistenziali tramite la Società della Salute, con la quale è stata rinnovata la convenzione con durata triennale: un atto fondamentale per continuare ad offrire attenzione e supporto alle varie tipologie di fragilità della popolazione.

Riguardo infine alla gestione associata del Turismo, è stata approvata una nuova convenzione fra gli 11 Comuni che recepisce le novità del Testo Unico Regionale in materia e consente di valorizzare ancora di più l'ambito turistico Empolese Valdelsa Montalbano (corrispondente al territorio dell'Unione) mettendo a sistema le specificità territoriali.

Giorgio Benassi, capogruppo Centro Sinistra per l'Empolese Valdelsa commenta così l’approvazione:« «Ringrazio la Giunta dell'Unione e il gruppo Centrosinistra per l'Empolese Valdelsa per l'approvazione di atti di indirizzo politico e di bilancio che migliorano la coesione fra i componenti di questo ente e ne rafforzano l'operatività ampliando le aree di intervento e di gestione dei servizi, con impegni forti sui servizi fondamentali come sicurezza e polizia municipale, sociosanitario, turismo, gestione del territorio, personale.

In un contesto e una congiuntura difficile dal punto di vista economico, mentre il governo continua a destrutturare la capacità degli enti locali di erogare servizi pubblici, togliendo loro sempre più risorse sia in maniera diretta (coi tagli dei trasferimenti statali ai comuni) che indiretta (definanziando i servizi abitativi e sanitari, fra gli altri), questo territorio prosegue con tenacia e lungimiranza sulla strada della governance condivisa e locale, con l'obiettivo di continuare a fornire ai cittadini servizi di prossimità che rispondendo sempre più alle loro esigenze».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

