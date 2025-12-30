Dall'alluvione alla Banca di Cambiano, dalle elezioni alla scuola: i più letti del 2025 su gonews.it

È stato un anno ricco di notizie per la Toscana e per l'Empolese Valdelsa, segnato perlopiù dalla cronaca e dalla politica, ma ricco anche di avvenimenti particolari. Gonews.it si conferma un punto di riferimento per il territorio con oltre otto milioni di pagine viste.

L'alluvione è la notizia più cliccata

Anche per gonews.it è stato un anno fecondo di notizie, con un occhio speciale su quanto avvenuto a Empoli e nell'Empolese Valdelsa: le nostre notizie più lette del 2025 risalgono al mese di marzo, quando la nostra zona è stata al centro di una forte ondata di maltempo. L'alluvione a Empoli e zone limitrofe ha segnato in maniera negativa l'inizio di questa annata, sono stati molti i danni e i disagi per la popolazione.

La cronaca del 2025

Ma il 2025 è stato anche altro, almeno per l'Empolese e il Cuoio. Se ne sono andate personalità importanti o conosciute della nostra area di pertinenza: a marzo la giovane Irene Furiesi è venuta a mancare dopo un incidente; a maggio un incidente stradale si è portato via l'ex luogotenente dei carabinieri in pensione Massimo Pignataro; ad agosto un quindicenne empolese ha perso la vita per un tuffo in mare nell'Adriatico; sempre in estate a Empoli ha causato sconforto la scomparsa di Simone Biancalani; a novembre è stata la volta di Loriano Bagnoli, colonna della Sammontana; a dicembre se ne è andato a Santa Croce Alberto Banti. Per quel che può valere, questo articolo serve anche per omaggiare la loro memoria così come quella delle tante persone che se ne sono andate in questo 2025.

Il 2025 è l'anno del voto (dei voti...)

È stato anche l'anno delle elezioni. A livello politico, va da sé, uno dei pezzi più letti riguarda la tornata elettorale di ottobre: si sfidavano il campo largo di centrosinistra di Eugenio Giani, il centrodestra di Alessandro Tomasi e Antonella Bundu per Toscana Rossa. Alla fine ha vinto Giani, come si preventivava alla vigilia.

Ma a Empoli non c'è stato solo il voto alle regionali, in città il 2025 è stato l'anno del referendum: temi come la multiuitility e l'acqua pubblica hanno tenuto banco per settimane, ma poi non è stato raggiunto il quorum necessario.

Empolese Valdelsa e Cuoio: qualche curiosità

Sempre riguardo Empolese Valdelsa e Cuoio troviamo, tra i più letti del 2025, alcuni articoli riguardo casi molto locali. Si parte da gennaio 2025 con l'incendio all'atelier sanminiatese Magnani Sposa. Si parla di sicurezza a Empoli e ha fatto scalpore a maggio un caso di cronaca in un pub di piazza Guerra. In estate uno dei più cliccati è stato il cambio dei colori per la differenziata con Alia.

A fine anno ha tenuto banco invece il grande cambiamento in seno alla Banca di Cambiano. C'è anche una notizia bellissima tra le cinque più lette: la notte in cui al San Giuseppe di Empoli sono nati sette bambini.

La scuola tiene banco

Per Empoli e non solo tante notizie tra le più lette hanno riguardato la scuola. La situazione in Palestina ha portato diverse scuole della Toscana verso l'occupazione da parte di studenti e studentesse. Anche a Empoli si sono verificati casi simili. Ha tenuto banco anche la questione dei docenti dell'Empolese Valdelsa che si sono espressi sulla Palestina.

Le occupazioni empolesi si sono spostate poi, allargando il campo delle motivazioni, anche al Pontormo e al Fermi-Da Vinci. Per giorni queste scuole sono state tra le più cercate nei nostri articoli.

In generale la Toscana

Spostando lo sguardo alla Toscana in generale sono state tante le notizie che hanno colpito in questo 2025: la legge sul fine vita e tutto il tira e molla col Governo; la lotta contro l'overturismo, specialmente a Firenze; la nascita di Alia Plures. E poi tanta attualità, tra i nomi più cercati troviamo Lucio Corsi, ma anche Jovanotti, così come lo sport per l'Empoli - purtroppo retrocesso in B - e la vittoria mondiale delle ragazze del volley, bissata dalla Savino Del Bene.

E, per chiudere il 2025, una notizia che tocca Empoli e ha fatto divertire tanti empolesi: la vittoria di Ronny Regini, insegnante di nuoto empolese, a Affari Tuoi.

