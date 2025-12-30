Avviso pubblico per la locazione di Palazzo Giannozzi a Certaldo

Il Comune di Certaldo rende noto l’avvio della procedura ad evidenza pubblica per la locazione di un immobile comunale sito a Palazzo Giannozzi, destinato allo svolgimento di attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande.

L’immobile, situato al piano terra/seminterrato della parte sud del complesso, è accessibile sia dal vicolo interno che collega Piazza SS. Annunziata a Via Costarella, sia da Via Boccaccio 35 come ingresso secondario. La superficie complessiva del locale ristorante, comprensivo di cucina e servizi, è di 261 mq, a cui si aggiungono locali tecnici e pertinenze. Sono incluse nella locazione due aree esterne di pertinenza di complessivi 117 mq, sulle quali sarà possibile installare tavoli e sedie per i clienti, nel rispetto delle seguenti regole:

non sono consentiti pergolati o elementi ombreggianti fissi;

non è permessa l’installazione di recinzioni o cancellate;

le delimitazioni possono essere realizzate con fioriere;

va mantenuta una percorrenza libera di almeno 1,50 metri.

Il canone annuo a base d’asta è fissato in € 26.400,00 oltre IVA, aggiornabile annualmente a partire dal secondo anno secondo l’indice ISTAT. La durata del contratto sarà di 6 anni, rinnovabile per ulteriori 6 anni, nel rispetto della legge 392/1978. Alla scadenza del periodo complessivo di 12 anni, il contratto terminerà senza necessità di disdetta, con possibilità di nuovo affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica.

Modalità di partecipazione:

Prima della presentazione dell’offerta, i concorrenti devono costituire un deposito cauzionale provvisorio di € 528,00, pari al 2% dell’importo a base d’asta, tramite versamento PagoPA, assegno bancario circolare o polizza fideiussoria.

di € 528,00, pari al 2% dell’importo a base d’asta, tramite versamento PagoPA, assegno bancario circolare o polizza fideiussoria. Le offerte devono pervenire entro le ore 12:00 del 26 gennaio 2026 all’ Ufficio Protocollo del Comune di Certaldo . Non farà fede il timbro postale.

all’ . Non farà fede il timbro postale. Il plico deve essere chiuso, controfirmato sui lembi e contenere due buste separate: Busta 1 – Documentazione Busta 2 – Offerta economica



Apertura delle offerte:

L’apertura dei plichi avverrà il 30 gennaio 2026 alle ore 10:00 presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, Borgo Garibaldi 37, Certaldo. L’aggiudicazione avverrà in base al criterio della miglior offerta economica. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nella sezione Bandi e Gare del sito istituzionale: www.comune.certaldo.fi.it.

Per maggiori informazioni e per consultare l’avviso completo e tutti gli allegati, è possibile rivolgersi agli uffici comunali o consultare il sito del Comune.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa