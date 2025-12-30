Avviso pubblico per la locazione di Palazzo Giannozzi a Certaldo

Il Comune di Certaldo rende noto l’avvio della procedura ad evidenza pubblica per la locazione di un immobile comunale sito a Palazzo Giannozzi, destinato allo svolgimento di attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande.
L’immobile, situato al piano terra/seminterrato della parte sud del complesso, è accessibile sia dal vicolo interno che collega Piazza SS. Annunziata a Via Costarella, sia da Via Boccaccio 35 come ingresso secondario. La superficie complessiva del locale ristorante, comprensivo di cucina e servizi, è di 261 mq, a cui si aggiungono locali tecnici e pertinenze. Sono incluse nella locazione due aree esterne di pertinenza di complessivi 117 mq, sulle quali sarà possibile installare tavoli e sedie per i clienti, nel rispetto delle seguenti regole:
- non sono consentiti pergolati o elementi ombreggianti fissi;
- non è permessa l’installazione di recinzioni o cancellate;
- le delimitazioni possono essere realizzate con fioriere;
- va mantenuta una percorrenza libera di almeno 1,50 metri.
Il canone annuo a base d’asta è fissato in € 26.400,00 oltre IVA, aggiornabile annualmente a partire dal secondo anno secondo l’indice ISTAT. La durata del contratto sarà di 6 anni, rinnovabile per ulteriori 6 anni, nel rispetto della legge 392/1978. Alla scadenza del periodo complessivo di 12 anni, il contratto terminerà senza necessità di disdetta, con possibilità di nuovo affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica.
Modalità di partecipazione:
- Prima della presentazione dell’offerta, i concorrenti devono costituire un deposito cauzionale provvisorio di € 528,00, pari al 2% dell’importo a base d’asta, tramite versamento PagoPA, assegno bancario circolare o polizza fideiussoria.
- Le offerte devono pervenire entro le ore 12:00 del 26 gennaio 2026 all’Ufficio Protocollo del Comune di Certaldo. Non farà fede il timbro postale.
- Il plico deve essere chiuso, controfirmato sui lembi e contenere due buste separate:
- Busta 1 – Documentazione
- Busta 2 – Offerta economica
Apertura delle offerte:
L’apertura dei plichi avverrà il 30 gennaio 2026 alle ore 10:00 presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, Borgo Garibaldi 37, Certaldo. L’aggiudicazione avverrà in base al criterio della miglior offerta economica. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nella sezione Bandi e Gare del sito istituzionale: www.comune.certaldo.fi.it.
Per maggiori informazioni e per consultare l’avviso completo e tutti gli allegati, è possibile rivolgersi agli uffici comunali o consultare il sito del Comune.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
