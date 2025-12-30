Bambino di 10 anni precipita dal terrazzo di casa, al Meyer con l'elisoccorso

Firenze
Il piccolo sarebbe precipitato da un’altezza di circa otto metri mentre stava giocando, arrampicandosi sulla balaustra del terrazzo

Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal terrazzo della propria abitazione, questa mattina intorno alle 8, in una palazzina di via Tortaia, nella periferia di Arezzo.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe precipitato da un’altezza di circa otto metri mentre stava giocando, arrampicandosi sulla balaustra del terrazzo. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è arrivato il 118, che ha disposto il trasferimento del bambino in elisoccorso all’ospedale Meyer di Firenze, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia, che sta svolgendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le condizioni del bambino restano gravi.

