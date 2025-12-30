Botti vietati a Empoli, l'appello per Capodanno: "Scegli il rispetto degli animali"

Articolo 9, comma 5: "È vietato far esplodere petardi, ancorché di libera vendita, in area pubblica o di uso pubblico". Così recita il regolamento di Polizia Urbana del Comune di Empoli, in merito al tema dei fuochi d'artificio e dei botti. Un argomento sempre molto sentito dalla popolazione, principalmente per il rischio nei confronti delle cittadine e dei cittadini, oltre che per gli animali domestici che soffrono terribilmente lo scoppio di petardi a distanza ravvicinata. Il divieto comunale è valido ogni giorno dell'anno, ma l'avvicinarsi del Capodanno rende il tema tra i più impellenti.

E a tal proposito arriva l'appello dell'assessora alla Tutela degli Animali, Laura Mannucci, per il rispetto di questa norma, per noi, per gli altri e per i nostri amici a quattro zampe: "Mentre ci prepariamo a festeggiare l'arrivo del 2026, i nostri amici animali si apprestano a vivere in un vero e proprio scenario di guerra. Immaginate di sentire esplosioni senza sapere la provenienza, con un udito almeno 4 volte superiore a quello umano. Ogni anno il bollettino è tragico: migliaia di cani e gatti fuggono terrorizzati, finendo talvolta anche vittime di incidenti stradali. Il regolamento di polizia urbana del Comune di Empoli vieta l'uso dei botti, rispettiamo la legge per rispettare chi non può parlare. Quest'anno festeggia con il cuore, non con i botti: scegli il rispetto!".