Capodanno 2026, le misure del Comune di San Gimignano per la festa nel centro storico

San Gimignano si prepara a salutare il 2026 con la manifestazione “San Silvestro tra le torri” che animerà Piazza Duomo e il centro storico a partire dalle ore 20 di domani, mercoledì 31 dicembre. Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e il divertimento dei partecipanti nel rispetto della comunità, del patrimonio e del decoro della città, il Comune ha emanato un’ordinanza firmata dal sindaco Andrea Marrucci che vieta l’utilizzo di materiale pirotecnico, con l’eccezione dello spettacolo di mezzanotte, e la vendita e il consumo di bevande in contenitori di vetro. La manifestazione comporterà anche alcune modifiche provvisorie per la viabilità e l’accesso al centro storico.

Divieto di utilizzo di materiale pirotecnico. Dalle ore 8 di domani, mercoledì 31 dicembre alle ore 8 di giovedì 1° gennaio 2026, nel centro storico di San Gimignano sarà vietato utilizzare fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, al fine di tutelare la sicurezza pubblica, il centro storico e il benessere degli animali, d’affezione e non.

default

Vendita e consumo di bevande. Dalle ore 20 di domani, mercoledì 31 dicembre alle ore 8 di giovedì 1° gennaio, nelle aree interessate dalla manifestazione sarà vietato l’uso improprio di oggetti che possono costituire un pericolo per l’incolumità pubblica. Pertanto, agli esercizi pubblici di somministrazione e agli altri esercizi commerciali situati nel centro storico sarà vietata la vendita per asporto di bottiglie di vetro e/o contenitori metallici. La somministrazione in vetro sarà consentita esclusivamente all’interno dei locali. Inoltre, non sarà consentito accedere alle aree della manifestazione con bottiglie o altri contenitori in vetro e/o metallo, così come sarà vietato consumare bevande in questi contenitori in aree aperte al pubblico. La vendita e la somministrazione di superalcolici saranno vietate anche all’Associazione Controcultura, organizzatrice dell’evento.

Modifiche alla viabilità e all’accesso al centro storico. La manifestazione dedicata al Capodanno 2026 comporterà anche modifiche alla circolazione di veicoli nel centro storico dalle ore 9 di domani, mercoledì 31 dicembre alle ore 4 di giovedì 1° gennaio. In particolare, sarà istituito il divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli, compresi quelli al servizio di persone con disabilità, nelle aree di Porta San Giovanni, Via San Giovanni, Porta San Matteo, Via San Matteo, Piazza del Duomo, Piazza della Cisterna, Piazza delle Erbe, Via Costarella e Via della Rocca. Sono esclusi dal divieto i mezzi degli organizzatori autorizzati per le operazioni di carico, scarico e allestimento dell’evento.

Dal 31 dicembre al 2 gennaio, inoltre, saranno collocati dissuasori fissi in Via della Costarella, all’intersezione tra Via XX Settembre e Via San Matteo, all’intersezione tra Vicolo Santo Bartolo e Via San Matteo. In Via del Castello e in Via San Giovanni, in corrispondenza dell’Arco dei Becci, saranno collocati dissuasori sfalsati per rallentare la viabilità.

Fonte: Ufficio stampa