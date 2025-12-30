Capodanno a Firenze, il programma dalle piazze e tutte le informazioni necessarie

Mancano poche ore al via dei festeggiamenti per il Capodanno a Firenze. Il cuore della notte di San Silvestro a Firenze sarà piazza Santa Croce, dove si saluterà l’arrivo del 2026 con un grande evento musicale gratuito, promosso dal Comune di Firenze e organizzato da Fondazione MUS.E in collaborazione con Sky e con main sponsor Plures. Ma la festa abbraccerà tutto il centro storico: dal gospel in piazza Santissima Annunziata al jazz in piazza del Carmine, fino allo spettacolo di luci in piazza della Signoria.

“Siamo pronti a vivere una notte di San Silvestro indimenticabile, con un’offerta culturale pensata per ogni generazione,” ha dichiarato la sindaca Sara Funaro. “Il mio invito a tutti i cittadini e ai visitatori è quello di vivere questa notte con divertimento e grande spirito di partecipazione, ma con un pensiero costante al rispetto di Firenze. Il divertimento deve andare di pari passo con la cura per le nostre piazze e i nostri monumenti. Festeggiamo insieme, in sicurezza, la bellezza che ci ospita per un 2026 all'insegna della comunità e della creatività”.

L’assessore alla cultura Giovanni Bettarini ha aggiunto: “Tutte le piazze saranno gratuite e aperte a tutti, offrendo esperienze artistiche di altissimo livello. Abbiamo lavorato per garantire un palinsesto che unisca i linguaggi contemporanei di Santa Croce alla solennità del gospel e all'eleganza del jazz. Ricordiamo inoltre che sono state predisposte misure specifiche per la mobilità e la sicurezza: invitiamo tutti a consultare le modifiche alla viabilità e a rispettare i divieti sull'uso di botti e contenitori in vetro, affinché sia una serata di pura festa per tutti, senza rischi e nel massimo decoro”.

IL PROGRAMMA DELLE PIAZZE

Piazza Santa Croce: Il cuore del Pop (ore 21.00 - 01.00) Il dj set in apertura e chiusura. Al centro della serata, uno show musicale dal vivo che vedrà alternarsi gli artisti sul palco con set di brani e momenti di dialogo e racconto. La conduzione della serata sarà affidata a Leo Di Bello, volto di Sky Sport, che accompagnerà il pubblico nel corso dell’evento, intrecciando musica e parole. Il palco ospiterà un cast d’eccezione. Ad animare la serata saranno Paola Iezzi, cantautrice, musicista, produttrice discografica, deejay che ha segnato la musica pop italiana degli ultimi decenni e protagonista al tavolo dei giudici delle ultime due edizioni di X Factor, i Tiromancino, storica band guidata da Federico Zampaglione, da sempre capace di coniugare ricerca sonora e raffinatezza descrittiva, Franco126, una delle voci più riconoscibili e carismatiche del nuovo cantautorato indie, SARAFINE, cantautrice e produttrice capace di coniugare sonorità elettroniche e pop in un mix originale ed esplosivo e due delle rivelazioni di X Factor 2025, LAYANA e TOMASI, apprezzati per la loro forza interpretativa nello show musicale di Sky. Ad aprire e chiudere l’evento, pensato per accogliere il pubblico e accompagnarlo fino al termine dei festeggiamenti, l’esclusivo DJ set di Lele Sacchi, che ha fatto scatenare e vibrare i migliori club in giro per il mondo.

Il concerto di Piazza Santa Croce, parte del ‘Capodanno a Firenze 2026’, è realizzato da Sky Content Factory e sarà trasmesso anche in diretta TV sui canali 501 e 251 di Sky e in streaming sul sito di Sky TG24. Main Partner dell’evento è Plures, insieme ai Partner SAP, Lutech, Almaviva e Nord Engineering Spa e al Partner Tecnico Polestar.

In piazza Santissima Annunziata una serata con Gospel Symphony (ore 22.30 - 01.00). Nel Loggiato dello Spedale degli Innocenti, l’Orchestra da Camera Fiorentina accompagnerà i cori The Pilgrims e Light Gospel Choir per un viaggio tra spiritual, pop e rock.

In piazza del Carmine grande Jazz d’autore (ore 22.30 - 00.45): il sagrato della Chiesa si trasformerà in un jazz club a cielo aperto con i Nico Gori Young Lions e la partecipazione straordinaria del trombettista Fabrizio Bosso.

In piazza della Signoria andrà in scena il Florence Lights Up: in prossimità della mezzanotte, la facciata di Palazzo Vecchio diventerà il palcoscenico di un suggestivo countdown proiettato, integrato con i giochi di luce del videomapping artistico curato da MUS.E.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero fino a esaurimento posti.

ATTIVATI 120 AGENTI DELLA MUNICIPALE

L’amministrazione ha predisposto una serie di servizi e di ordinanze per rendere più facile la mobilità e, i parcheggi e i trasporti in città, per rendere più sicure le piazze dei concerti e tutelare gli animali. Per la notte di San Silvestro è confermato il servizio dedicato della Polizia Municipale. Dalle 19 di mercoledì 31 dicembre alle 8 di giovedì 1 gennaio saranno 120 gli agenti al lavoro per le attività di pronto intervento, rilievo incidenti, controllo del territorio e per i vari servizi. Al personale della Polizia Municipale si aggiungeranno gli steward che saranno presenti nelle piazze dove si svolgono gli eventi. In piazza Santa Croce opererà personale della vigilanza dell’organizzazione della serata.

COME CAMBIA LA VIABILITA’

Per quanto riguarda la mobilità, confermata la ZTL no stop: la Ztl sarà attiva continuativamente dalle 7.30 di mercoledì 31 fino alle 8 del 1° gennaio con la consueta modalità del provvedimento diurno (settori A, B e O con accensione con controllo delle porte telematiche). In deroga si prevede la possibilità di transito contemporaneo anche alle seconde auto dei residenti dei settori A, B e O il cui numero di targa è riportato sul permesso cartaceo (in caso di controlli della Polizia Municipale sarà sufficiente mostrare la carta di circolazione attestante la residenza nella zona interdetta). Via libera anche ai veicoli in possesso del contrassegno per la zona sosta notturna prevista dalla disciplina Ztl.

TRASPORTO PUBBLICO

Per favorire la partecipazione agli eventi con i mezzi pubblici sarà potenziato il servizio su alcune delle linee principali dei bus e la tramvia viaggerà no stop. Oltre al servizio delle linee C1, C2, C3 e C4 fino alle 22 (orario allungato attivato l’8 dicembre fino al 6 gennaio), nella notte di San Silvestro le linee 6, 11, 14, 17 e 23 circoleranno con corse ogni 30 minuti circa dalle 20.30 alle 2.30 di notte. Inoltre, negli stessi orari verrà istituita una navetta gratuita per collegare l'Oltrarno con Piazzale Michelangelo, con corse ogni 15 minuti circa.

Ecco gli orari delle partenze delle ultime corse:

• Linea 6 (Da Novelli: 2.10, Da Stazione Nazionale: 1.44);

• Linea 11 (Da Stazione Orti Oricellari: 2.00, Da La Gora: 1.55);

• Linea 14 (Da Stazione Nazionale: 1.40, Da Il Girone: 2.10);

• Linea 17 (Da Boito: 1.12, Da Verga Tozzi: 1.45);

• Linea 23 (Da Sorgane: 1.50, Da Piazza Mattei: 1.50);

• Navetta NC (Da PO Palagi: 1.45, Da Pitti: 2.02)

Ulteriori dettagli sul sito di Autolinee Toscane https://www.at-bus.it/it/scopri/novita/servizio/firenze-servizio-speciale-capodanno

La tramvia sarà in funzione per tutta la notte, senza interruzioni, sia con la T1 che con la T2 (che quest’anno con l’attivazione della VACS fa capolinea in piazza San Marco) con corse ogni 10 minuti su entrambe le linee.

Si ricorda che per usufruire del servizio di Autolinee Toscane e della tramvia è necessario munirsi di titolo di viaggio acquistabile oltre che presso i rivenditori o le emettitrici automatiche (sulle linee tranviarie) con l’app AT BUS, con pagamento contactless TIP TAP, con l’app TABNET, con la piattaforma BLINK, con il servizio SMS al numero unico per tutta la Toscana 488 01 05 scrivendo nel testo il nome della città (solo con operatori Tim, Vodafone e Wind).

Per info e dettagli: www.at-bus.it e www.gestramvia.it

PARCHEGGI

Per lasciare l’auto e raggiungere i luoghi degli eventi con il mezzo pubblico o a piedi saranno aperti e in funzione i posteggi scambiatori di Villa Costanza (al capolinea della T1), di Ponte a Greve (all’altezza della fermata Nenni della T1) e di Guidoni (in corrispondenza della fermata omonima della T2).

Inoltre, sono sempre attive le tariffe scontate nei posteggi di Firenze Parcheggi di Santa Maria Novella, Parterre, Sant’Ambrogio, Oltrarno, Porta a Prato, Binario 16 SMN, Fortezza, Beccaria, San Lorenzo: 1 euro all’ora dalle 18 alle 24. Per avere il prezzo calmierato è necessario utilizzare l'app BMOVE per pagare la sosta.

I PROVVEDIMENTI PER GLI EVENTI

Quest’anno il cuore dei festeggiamenti sarà in piazza Santa Croce ma sono previsti anche eventi in piazza Signoria, piazza Santissima Annunziata e piazza del Carmine.

Nelle piazze già pedonali (piazza della Signoria, piazza Santissima Annunziata, piazza del Carmine) non si prevedono particolari provvedimenti di limitazione della circolazione, tranne che l’autorizzazione al transito ai mezzi degli organizzatori per gli allestimenti e la logistica. Saranno comunque collocate transenne a protezione dei monumenti come l’Arengario e il Biancone in piazza Signoria, il Duomo e il Battistero in piazza San Giovanni e via dicendo.

Nella zona di Santa Croce invece sono istituiti provvedimenti già da domenica scorsa: si tratta dei divieti di sosta per l’allestimento dell’area tecnica in largo San Francesco d’Assisi e dal 29 stesso provvedimento anche in via Giovanni da Verrazzano. Passando a mercoledì 31 dicembre, i divieti di sosta andranno a interessare dalla mezzanotte via Magliabechi e dalle 12 via dei Benci (tra lungarno Diaz e piazza Santa Croce), piazza Santa Croce (tra via dei Benci e via Verdi), largo Bargellini (tra piazza Santa Croce e via delle Pinzochere), via dei Pepi (tra via del Fico e piazza Santa Croce), via delle Pinzochere (tra largo Bargellini e via del Fico), via San Cristofano (tra largo Bargellini e via Ghibellina). Questi provvedimenti saranno in vigore fino alle 7 del 1° gennaio.

Alle 15 e fino alle 3 del 1° gennaio sarà la volta dei divieti di transito in via dei Pepi, piazza Santa Croce (area pedonale), largo San Francesco d’Assisi e via Magliabechi, mentre via Giovanni da Verrazzano diventerà strada senza sfondo (lato piazza Santa Croce).

L’ultimo pacchetto di provvedimenti scatterà alle 19 (fino alle 3 del 1° gennaio). Si tratta dei divieti di sosta in via dei Renai (tra via Monicelli e piazza dei Mozzi) e in piazza dei Mozzi (tra via dei Renai e lungarno Torrigiani). Previsti anche cambi di senso: piazza dei Mozzi diventerà a senso unico da lungarno Torrigiani verso via dei Renai, via dei Renai diventerà a senso unico da piazza dei Mozzi verso via Monicelli. Sempre dalle 19 saranno in vigore divieti di sosta e di transito in Corso Tintori e le chiusure di via dei Benci (eccetto corsia con direzione via Malenchini verso Ponte alle Grazie), via Verdi (tra piazza Santa Croce e via Ghibellina), piazza Santa Croce (corsia di collegamento tra via dei Benci e via Verdi). Previsti anche sensi unici in via Mosca da piazza Mentana verso via dei Neri e via dei Bentaccordi da piazza dei Peruzzi verso via dell’Anguillara.

Sarà consentito il transito da piazza Mentana a via Ghibellina utilizzando un percorso alternativo, ovvero via della Mosca-via dei Neri-via dei Rustici-piazza dei Peruzzi-via dei Bentaccordi-via dell’Anguillara-via dell’Acqua-via della Vigna Vecchia-via delle Stinche-via Ghibellina.

Previsti divieti di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali su lungarno della Zecca Vecchia incrocio con piazza Piave e su lungarno Cellini all’intersezione con Ponte San Niccolò/piazza Ferrucci.

VIETATI I BOTTI E I CONTENITORI IN VETRO

Un Capodanno in musica e allegria senza contenitori in vetro in centro storico e con il divieto di esplodere petardi esteso a tutta la città: questo prevede un’ordinanza sindacale predisposta in accordo con la Prefettura, con alcune misure di prevenzione.

A partire dalle ore 19 del 31 dicembre fino alle ore 7 del 1° gennaio sarà vietata nei luoghi pubblici e accessibili al pubblico nell’area Unesco la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro. Divieto anche di somministrare per asporto bevande di qualsiasi natura in bicchieri o altri contenitori di vetro (salva la somministrazione al banco e al tavolo negli spazi in uso ai pubblici esercizi di somministrazione); sarà vietato inoltre detenere, anche per proprio consumo, bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro, e detenere bombolette con spray urticanti in modalità che ne consentano l’immediato utilizzo (il centro storico compresa nel seguente perimetro, da considerarsi incluso nell’area di divieto: viale Strozzi, piazzale Caduti dell’Egeo, viale Montelungo, viale Fratelli Rosselli, piazzale Vittorio Veneto, lungarno Vespucci, Ponte Vespucci, lungarno Soderini, via Lungo le Mura di Santa Rosa, viale Ariosto, viale Petrarca, piazzale di Porta Romana, viale dei Cipressi, via Madonna della Pace, via di San Leonardo. Via di Belvedere, via dei Bastioni, lungarno Cellini, Ponte a San Niccolò, lungarno della Zecca Vecchia, viale Giovine Italia, piazza Beccaria, viale Gramsci, piazzale Donatello, viale Matteotti, piazza della Libertà, viale Lavagnini, viale Strozzi).

Nella stessa ordinanza viene vietata, negli stessi orari, la detenzione o l’esplosione di artifici pirotecnici (sia classificati che di libera vendita) come botti o petardi e qualsiasi altro materiale esplodente in tutti gli spazi pubblici o accessibili al pubblico del centro abitato di Firenze. Per i trasgressori è prevista una sanzione che può arrivare fino a 500 euro ed il sequestro delle cose illegittimamente detenute.

LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

La campagna di comunicazione promossa dal Comune di Firenze punta a sensibilizzare contro l'uso dei botti di fine anno, vietati per ordinanza, facendo leva sull'empatia verso gli animali. Con una immagine d'impatto l’Amministrazione intende ricordare a tutti la vulnerabilità degli animali e responsabilizzare che, oltre ad un divieto normativo, c’è l’esigenza di rispetto civico perché il divertimento individuale causa un danno collettivo verso gli animali domestici e la fauna selvatica.