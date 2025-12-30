Capodanno a Firenze, tutto pronto per la grande notte di San Silvestro

Mancano poche ore al via dei festeggiamenti per il Capodanno a Firenze. Il cuore della notte di San Silvestro a Firenze sarà piazza Santa Croce, dove si saluterà l’arrivo del 2026 con un grande evento musicale gratuito, promosso dal Comune di Firenze e organizzato da Fondazione MUS.E in collaborazione con Sky e con main sponsor Plures. Ma la festa abbraccerà tutto il centro storico: dal gospel in piazza Santissima Annunziata al jazz in piazza del Carmine, fino allo spettacolo di luci in piazza della Signoria.

“Siamo pronti a vivere una notte di San Silvestro indimenticabile, con un’offerta culturale pensata per ogni generazione,” ha dichiarato la sindaca Sara Funaro. “Il mio invito a tutti i cittadini e ai visitatori è quello di vivere questa notte con divertimento e grande spirito di partecipazione, ma con un pensiero costante al rispetto di Firenze. Il divertimento deve andare di pari passo con la cura per le nostre piazze e i nostri monumenti. Festeggiamo insieme, in sicurezza, la bellezza che ci ospita per un 2026 all'insegna della comunità e della creatività”.

L’assessore alla cultura Giovanni Bettarini ha aggiunto: “Tutte le piazze saranno gratuite e aperte a tutti, offrendo esperienze artistiche di altissimo livello. Abbiamo lavorato per garantire un palinsesto che unisca i linguaggi contemporanei di Santa Croce alla solennità del gospel e all'eleganza del jazz. Ricordiamo inoltre che sono state predisposte misure specifiche per la mobilità e la sicurezza: invitiamo tutti a consultare le modifiche alla viabilità e a rispettare i divieti sull'uso di botti e contenitori in vetro, affinché sia una serata di pura festa per tutti, senza rischi e nel massimo decoro”.

Il programma nelle piazze

Piazza Santa Croce: Il cuore del Pop (ore 21.00 - 01.00) Il dj set in apertura e chiusura. Al centro della serata, uno show musicale dal vivo che vedrà alternarsi gli artisti sul palco con set di brani e momenti di dialogo e racconto. La conduzione della serata sarà affidata a Leo Di Bello, volto di Sky Sport, che accompagnerà il pubblico nel corso dell’evento, intrecciando musica e parole. Il palco ospiterà un cast d’eccezione. Ad animare la serata saranno Paola Iezzi, cantautrice, musicista, produttrice discografica, deejay che ha segnato la musica pop italiana degli ultimi decenni e protagonista al tavolo dei giudici delle ultime due edizioni di X Factor, i Tiromancino, storica band guidata da Federico Zampaglione, da sempre capace di coniugare ricerca sonora e raffinatezza descrittiva, Franco126, una delle voci più riconoscibili e carismatiche del nuovo cantautorato indie, SARAFINE, cantautrice e produttrice capace di coniugare sonorità elettroniche e pop in un mix originale ed esplosivo e due delle rivelazioni di X Factor 2025, LAYANA e TOMASI, apprezzati per la loro forza interpretativa nello show musicale di Sky. Ad aprire e chiudere l’evento, pensato per accogliere il pubblico e accompagnarlo fino al termine dei festeggiamenti, l’esclusivo DJ set di Lele Sacchi, che ha fatto scatenare e vibrare i migliori club in giro per il mondo.

Il concerto di Piazza Santa Croce, parte del ‘Capodanno a Firenze 2026’, è realizzato da Sky Content Factory e sarà trasmesso anche in diretta TV sui canali 501 e 251 di Sky e in streaming sul sito di Sky TG24. Main Partner dell’evento è Plures, insieme ai Partner SAP, Lutech, Almaviva e Nord Engineering Spa e al Partner Tecnico Polestar.

In piazza Santissima Annunziata una serata con Gospel Symphony (ore 22.30 - 01.00). Nel Loggiato dello Spedale degli Innocenti, l’Orchestra da Camera Fiorentina accompagnerà i cori The Pilgrims e Light Gospel Choir per un viaggio tra spiritual, pop e rock.

In piazza del Carmine grande Jazz d’autore (ore 22.30 - 00.45): il sagrato della Chiesa si trasformerà in un jazz club a cielo aperto con i Nico Gori Young Lions e la partecipazione straordinaria del trombettista Fabrizio Bosso.

In piazza della Signoria andrà in scena il Florence Lights Up: in prossimità della mezzanotte, la facciata di Palazzo Vecchio diventerà il palcoscenico di un suggestivo countdown proiettato, integrato con i giochi di luce del videomapping artistico curato da MUS.E.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero fino a esaurimento posti.

Fonte: Ufficio stampa