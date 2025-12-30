Capodanno a Montemurlo, i botti vietati tutto l’anno dal regolamento di polizia urbana

L’assessore alla tutela degli animali, Alberto Vignoli: "A Montemurlo non abbiamo bisogno di una specifica ordinanza. Il nostro regolamento di polizia urbana vieta far esplodere petardi, botti e prodotti simili in luoghi pubblici a tutela dei più fragili e degli animali"

A Montemurlo i botti sono vietati sempre. A mettere nero su bianco il divieto è il regolamento di polizia urbana del 2022 che all’articolo 25 richiama l’attenzione dei cittadini sul rispetto delle norme riguardanti l’utilizzo di giocattoli pirici e petardi. A ricordare la previsione è l’assessore alla tutela degli animali, Alberto Vignoli che, in vista dei festeggiamenti del Capodanno, richiama alcune importanti norme a tutela delle persone più fragili e dei nostri amici animali: "Il nostro regolamento prevede che per garantire il riposo e la sicurezza di tutti, è severamente vietato far esplodere petardi, botti e prodotti simili in luoghi pubblici (piazze, parchi, strade) o in luoghi aperti al pubblico o ancora in aree private, qualora l’esplosione possa determinare pericolo o disturbo alla quiete delle persone. Il divieto è sempre valido".

Consentito, invece, l’uso di "Giocattoli Pirici", come fontane, girandole, stelle e nastri scoppianti che, per struttura e ridotta quantità di materiale esplodente, non comportano rischi se utilizzati esclusivamente secondo le istruzioni del fabbricante. Inoltre, ricorda l’assessore Vignoli: "La violazione di tali disposizioni comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare, qualora la violazione comprometta la sicurezza urbana o causi un danno effettivo a persone, animali o beni materiali. L’uso improprio di fuochi d’artificio e petardi non solo disturba la quiete pubblica, ma rappresenta una grave fonte di stress per gli animali e un potenziale rischio d'incendio o lesioni".

Anche il sindaco Simone Calamai richiama tutti alla responsabilità: "esorto caldamente tutti a non utilizzare botti e fuochi d’artificio pericolosi. Ogni anno, l’uso incauto di questi esplosivi causa gravi infortuni, spesso coinvolgendo i più giovani. Dimostriamo civiltà tutelando anche le persone più fragili e i nostri animali".

