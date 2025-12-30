Capodanno a Pisa: Niente vetro e botti in centro storico. Ponte di Mezzo chiuso ai pedoni dalle 18.30

In vista del programma della notte di Capodanno, con il concerto gratuito di Alfa a partire dalle ore 22 in piazza dei Cavalieri (ingresso dalle ore 21), i festeggiamenti sui Lungarni con il tradizionale spettacolo pirotecnico su Ponte di Mezzo, e, a seguire, con il dj set di Demetra & Bianca sempre in piazza dei Cavalieri, sono state emesse le ordinanze per la sicurezza che prevedono il divieto per i privati di far scoppiare petardi e fuochi d’artificio nelle strade e piazze del centro storico e il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in recipienti di vetro. Si ricorda inoltre che per permettere lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, il Ponte di Mezzo, oltre a chiudere al traffico veicolare dalle 17.30 insieme ai Lungarni, rimarrà chiuso al transito pedonale a partire dalle 18.30 fino al termine dei fuochi di artificio.

PETARDI E FUOCHI D’ARTIFICIO. Dalle ore 20 del 31 dicembre 2025 alle ore 12 del 1 gennaio 2026, all’interno delle strade e piazze del centro storico è vietato accendere e lanciare articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento (fuochi d’artificio, petardi, razzi, mortaretti). La inottemperanza alla ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa da un minimo di 25.00 euro fino a 500.00 euro. La misura si rende necessaria per “scongiurare o limitare il più possibile le situazioni di pericolo e di disagio, soprattutto all’interno delle aree nelle quali si riverserà un ingente numero di persone per i festeggiamenti del Capodanno e nelle quali sono stati organizzati, dall’Amministrazione Comunale, spettacoli gratuiti per l’occasione”.

BEVANDE IN VETRO. Dalle ore 20 del 31 dicembre 2025 alle ore 06 del 1 gennaio 2026, è vietato ai pubblici esercizi e agli esercizi commerciali del centro storico vendere e somministrare bevande in recipienti di vetro (bottiglie, bicchieri, etc.), con obbligo di avvalersi solo di recipienti in plastica o di carta. La somministrazione di bevande in recipienti di vetro è consentita solo ed esclusivamente all’interno dei pubblici esercizi e delle loro aree di pertinenza (tavoli esterni, dehors, etc.). A chiunque è vietato introdurre e detenere, nelle aree del centro storico cittadino, recipienti in vetro (bottiglie, bicchieri, etc.). L’inottemperanza alla ordinanza comporterà l’irrogazione della sanzione amministrativa da un minimo di 25.00 euro fino a 500.00 euro. Il divieto si rende necessario per “scongiurare il rischio di lesioni fisiche in conseguenza della dispersione, al suolo, di contenitori e bottiglie di vetro, soggette a facile rottura e, pertanto, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa