Nuova caserma dei carabinieri a Pontedera? Stella: "Non si farà né fra tre anni né mai"

Una nuova caserma a Pontedera? C'è chi dice no. L'ex maresciallo dei carabinieri Nicolo Stella, oggi consigliere comunale di opposizione con FdI, ha commentato le parole dell'assessore al bilancio Puccinelli riguardo la possibilità di un nuovo stabile in zona stazione. Di seguito il suo intervento.

Oggi il nostro assessore al bilancio ha decretato conclusa la possibilità di dare una nuova e più dignitosa caserma ai Carabinieri di Pontedera.

Ora con il nuovo PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI hanno definitivamente messo un fine a questo progetto.

Non è bastato la partecipazione al bando della Regione Toscana nell’ambito dell’“Aggiornamento del Parco Progetti regionale in materia di rigenerazione urbana e dell’abitare”;

Non è bastato neanche la partecipazione al Bando pubblico per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso dall’Ufficio del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Hanno affermato anche che l’Amministrazione Comunale ha inserito l'istanza nel programma degli interventi di ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma dei Carabinieri, denominato la "C.A.S.A. del Carabiniere".

La cosa peggiore è che il progetto di spostamento dell'HUB dei Bus in via Brigate Partigiane va avanti ed è stato già finanziato nel piano triennale delle opere quindi cosa dobbiamo aspettarci nell’area lasciata libera dai bus?

Probabilmente un mega parcheggio a pagamento a disposizione della SIAT che dovrà recuperare gli spazi lasciati per la costruzione del nuovo terminal.

Hanno tolto infine la nuova costruzione della Caserma nella sezione operativa del Piano triennale delle opere per evitare che tale previsione finisca inutilmente per occludere o inibire la perseguibilità di altri interventi che pur di minori dimensioni costituiscono comunque una cifra distintiva dell'assetto strategico predisposto e perseguito dalla Giunta.

Quindi si è messo fine a una idea, nata male e finita peggio.

Nel frattempo la struttura che attualmente occupa la Compagnia dei Carabinieri prosegue il suo cammino di “ammaloramento” visibile anche dall’esterno.

Due alloggi di servizio rimangono inutilizzati perché dichiarati inagibili dall’ufficio tecnico della Provincia che è proprietaria dell’immobile.

Il parcheggio coperto interno a rischio crollo è stato puntellato e reso anch’esso inagibile.

E per ultimo, ma sicuramente il più importante, i giovani Carabinieri accasermati costretti a convivere in locali obsoleti e costretti a servirsi di servizi igienici non adeguati.

Oggi 29 dicembre 2025 ogni speranza di vedere l’inaugurazione della Caserma dei Carabinieri è tramontata.