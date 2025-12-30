Centro diurno di Cerbaiola: la lettera a Babbo Natale per risolvere i problemi della struttura

"Caro Babbo Natale, fa' che il Comune metta il riscaldamento alla palestra del centro diurno disabili di Cerbaiola e che installi la scala di evacuazione del centro diurno di Cerbaiola".

Così si legge in una lettera dell’associazione ODV I Ragazzi di Cerbaiola, che torna a sollevare il tema delle condizioni del centro diurno di via Boccaccio a Empoli, già oggetto in passato di segnalazioni e interrogazioni in consiglio comunale. I problemi, denunciati a più riprese nel corso degli anni, rimangono irrisolti e le richieste rivolte al Comune sarebbero rimaste finora senza risposte concrete.

A riportare all’attenzione la situazione è il presidente dell’associazione, Rolando Terreni, che, di fronte all’incertezza di una soluzione, in alcune note precedenti ha parlato di una "condizione emarginante" per le persone con disabilità ospiti della struttura, che non garantirebbe i requisiti minimi di comfort e sicurezza. Tra le criticità segnalate figurano la mancanza di riscaldamento nella palestra, che costringe i ragazzi a svolgere attività motorie nella sala mensa durante le stagioni invernali. A questo si aggiunge l’inaccessibilità di spazi come il laboratorio informatico e la sala multisensoriale, quest’ultima dotata di attrezzature pensate per offrire benefici psicologici e fisici agli ospiti, ma attualmente non utilizzabile per la mancanza delle necessarie norme antincendio.

Con l’avvicinarsi dell’anno nuovo e con le criticità ancora irrisolte, l’associazione si affida simbolicamente a Babbo Natale, nella speranza che un 'miracolo natalizio' contribuisca a riaccendere l’attenzione sulla vicenda e solleciti un intervento da parte del Comune per garantire ambienti adeguati e sicuri alle attività rivolte alle persone con disabilità.