Ciclista 41enne travolta da auto pirata a Pistoia, è grave

Una donna di 41 anni, italiana, è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Careggi dopo essere stata travolta nella notte tra domenica e lunedì mentre rientrava a casa dal lavoro. L’incidente è avvenuto lungo la via Fiorentina, in località Ponte alla Pergola, alla periferia di Pistoia.

La donna, aiuto cuoca in un ristorante della zona, viaggiava sulla sua bici elettrica quando sarebbe stata tamponata e scaraventata in un fosso. Sul posto i soccorritori hanno trovato due auto incidentate, i cui conducenti hanno riportato ferite lievi.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, uno dei due automobilisti avrebbe sterzato bruscamente per evitare la bicicletta già a terra, andando a scontrarsi frontalmente con l’altra vettura. L’ipotesi al vaglio degli investigatori è però quella di una terza auto pirata che avrebbe investito la 41enne per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

La donna, inizialmente trasportata in stato di incoscienza all’ospedale San Jacopo di Pistoia, è stata successivamente trasferita d’urgenza a Firenze a causa dei gravi politraumi riportati. La prognosi resta riservata. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire all’identità del presunto responsabile.

