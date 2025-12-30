Con sé cocaina e hashish, arrestato un 39enne a Pisa

Un uomo di 39 anni, cittadino straniero, è stato arrestato dai carabinieri di Pisa con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, in via Vespucci, durante un ordinario servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati. L’atteggiamento sospetto dell’uomo ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale.

Nel corso del controllo sono stati rinvenuti 22,40 grammi di cocaina, 74 grammi di hashish e un cavatappi in acciaio, considerato oggetto atto ad offendere. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà depositato presso il locale Ufficio Corpi di Reato.

Su disposizione del Sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini, l’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo, celebrato nella mattinata odierna. Al termine dell’udienza il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.