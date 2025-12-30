Un concerto a Firenze per il popolo palestinese

Cultura Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

A Firenze una serata di musica, parole e impegno civile per la pace e i diritti del popolo palestinese. È questo il senso e lo spirito di Firenze suona per la Palestina, l’evento in programma giovedì 8 gennaio alle 20.30 al Teatro Puccini di Firenze.

Sul palco si alterneranno artiste e artisti del panorama musicale italiano, uniti dall’obiettivo comune di dare voce alla richiesta di giustizia e rispetto dei diritti umani. La serata sarà presentata da Daniela Morozzi e vedrà la partecipazione di Errico Canta Male, Liqueedo, Fabrizio Mocata, Coro Agorà, Verdiana Raw, Marco Rovelli, Edipo e il suo complesso, Meganoidi e parte dei Modena City Ramblers. Accanto alla musica, spazio anche agli interventi di rappresentanti del mondo dell’associazionismo, dell’attivismo e del sindacato: Giancarlo Albori (Gaza Fuorifuoco), Elisa Giobbi (presidente Firenze Suona), Ali Emad (vicepresidente Associazione palestinese della Toscana), Tommaso Fattori (attivista), Michele Borgia (portavoce Freedom Flotilla), Ilaria Lami (Cgil Firenze) e la Comunità delle Piagge. L’iniziativa è ideata, organizzata e promossa da Gaza FuoriFuoco Palestina, Firenze Suona, + Positivo, Cgil Toscana e Cgil Firenze, Freedom Flotilla, Omikron.

L’ingresso è fissato a soli 15 euro, con prevendita disponibile:
Firenze suona per la Palestina Tickets - TicketOne

Il ricavato contribuirà a sostenere iniziative di solidarietà alla causa palestinese.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Cultura
29 Dicembre 2025

Torna la Domenica Metropolitana a inizio gennaio

Nella giornata del 4 gennaio 2026 torna l’appuntamento con la Domenica Metropolitana, durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici [...]

Firenze
Cultura
29 Dicembre 2025

Capodanno al Cinema Astra di Firenze: la mezzanotte si passa a vedere un film

Mentre fuori scoppiano petardi e fuochi d’artificio, al Cinema Astra di Firenze (piazza Beccaria) si può vivere la mezzanotte dell’ultimo dell’anno nel buio di una sala cinematografica, trasferiti in un [...]

Firenze
Attualità
27 Dicembre 2025

'Magnifico 1492': in arrivo agli Uffizi una mostra dedicata a Lorenzo il Magnifico

"Magnifico 1492". Questo il titolo della grande mostra, dedicata a Lorenzo, il più celebre esponente della dinastia medicea, che le Gallerie degli Uffizi stanno organizzando per il prossimo anno. L'esposizione, [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina