Un concerto a Firenze per il popolo palestinese

A Firenze una serata di musica, parole e impegno civile per la pace e i diritti del popolo palestinese. È questo il senso e lo spirito di Firenze suona per la Palestina, l’evento in programma giovedì 8 gennaio alle 20.30 al Teatro Puccini di Firenze.

Sul palco si alterneranno artiste e artisti del panorama musicale italiano, uniti dall’obiettivo comune di dare voce alla richiesta di giustizia e rispetto dei diritti umani. La serata sarà presentata da Daniela Morozzi e vedrà la partecipazione di Errico Canta Male, Liqueedo, Fabrizio Mocata, Coro Agorà, Verdiana Raw, Marco Rovelli, Edipo e il suo complesso, Meganoidi e parte dei Modena City Ramblers. Accanto alla musica, spazio anche agli interventi di rappresentanti del mondo dell’associazionismo, dell’attivismo e del sindacato: Giancarlo Albori (Gaza Fuorifuoco), Elisa Giobbi (presidente Firenze Suona), Ali Emad (vicepresidente Associazione palestinese della Toscana), Tommaso Fattori (attivista), Michele Borgia (portavoce Freedom Flotilla), Ilaria Lami (Cgil Firenze) e la Comunità delle Piagge. L’iniziativa è ideata, organizzata e promossa da Gaza FuoriFuoco Palestina, Firenze Suona, + Positivo, Cgil Toscana e Cgil Firenze, Freedom Flotilla, Omikron.

L’ingresso è fissato a soli 15 euro, con prevendita disponibile:

Firenze suona per la Palestina Tickets - TicketOne

Il ricavato contribuirà a sostenere iniziative di solidarietà alla causa palestinese.

Fonte: Ufficio stampa

