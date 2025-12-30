Empoli FC, esonerati Gemmi e il collaboratore Perna: nelle prossime ore il nuovo DS

L’Empoli ha reso noto di aver sollevato dall’incarico il direttore sportivo Roberto Gemmi e il suo collaboratore e responsabile scouting Simone Perna, entrambi arrivati nel club nella scorsa stagione. La società ha ringraziato i due dirigenti per il lavoro svolto e augurato loro il meglio per il futuro.

Il nome del nuovo responsabile dell’area sportiva verrà comunicato a breve. Secondo le prime indicazioni, dovrebbe trattarsi di Stefano Stefanelli.

