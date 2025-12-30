Epifania Castellana tra corteo in costume, presepi e giochi per bambini

Un’Epifania sempre più ricca quella che si festeggia martedì 6 gennaio a Castelfiorentino, alla quale tutta la comunità partecipa sia preparando una degna accoglienza alla simpatica 'vecchietta' sia con il gran finale della 'Via dei Presepi', suggellato dall’arrivo in Piazza del Popolo dei Re Magi a cavallo.

Come vuole la tradizione, oltre a rallegrare le feste in famiglia la Befana farà la sua comparsa già a partire dal mattino quando farà visita agli anziani delle case di riposo. Nel pomeriggio (ore 14.30) è prevista la partenza da Piazza Grandi del Corteo storico in costume con i Re Magi a cavallo, i quali saranno accompagnati dal gruppo degli sbandieratori della contrada di San Pierino (Fucecchio). Il Corteo, quasi a unire simbolicamente le due Diocesi, si dirigerà quindi in Piazza Gramsci, per una prima esibizione – intorno alle 15.00 - degli sbandieratori al ritmo dei tamburi. Giunti in Piazza del popolo (ore 16.00), i Re Magi consegneranno i loro doni al Gesù bambino posto nella mangiatoia nella cripta della Chiesa di San Lorenzo, per poi rimanere a disposizione di tutti i bambini che vorranno scattare con loro una foto ricordo.

Nel frattempo, nel centro storico basso (dalle 16.00 in poi) arriverà la Befana accompagnata da un misterioso 'Befano', i quali percorreranno le vie del centro cittadino fino ad arrivare in Piazza Gramsci, dove ci saranno tre stand allestiti dalle associazioni, per la distribuzione consueta delle 'calze'. I tagliandi per le calze potranno essere acquistati anche nei negozi del centro (compresi quelli ubicati al di là del ponte) che hanno aderito all’iniziativa. Alle 16.30, nell’area pedonale antistante il Teatro, i bambini potranno divertirsi, bendati, al gioco della “Pentolaccia” e, alle 17.00, appuntamento al Teatro del Popolo per uno spettacolo teatrale imperdibile, interamente dedicato a loro (ingresso gratuito).

Locandina 6 gennaio

“L'Epifania – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - ci ricorda di tenere sempre viva la speranza nel cammino verso la meta, sapendo reindirizzare lo sguardo e facendo della vita un dono costante. L'Epifania può insegnarci l'unità dell'umanità, nell'insieme. Ringraziamo sin da ora le innumerevoli associazioni castellane, che con dedizione e amore portano a segno questo 'fare comunità' che è una grande ricchezza della nostra Castelfiorentino”.

Nelle vie del centro storico alto (fino alle 19.30) ci sarà modo di visitare 'La via dei Presepi' che quest’anno presenta oltre 50 realizzazioni artistiche e artigianali, alcune delle quali davvero ingegnose e originali: dal presepe che si illumina progressivamente giocando a biliardino al Presepe 'Di…vino'; dal Presepe 'luminoso' al 'Presemino', con tante ambientazioni in movimento. Senza dimenticare il 'Presepe meteorologico' che occupa una chiesa intera (Chiesa di San Filippo) non mancando di stupire i visitatori per i suoi effetti 'meteo' sorprendenti.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

