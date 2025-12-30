Estra aiuta il carcere di Prato per la cura della colonia felina e degli spazi verdi

Un piccolo gesto può raccontare grandi valori. È questo il senso dell’iniziativa promossa da Estra a favore della Casa circondariale di Prato, dedicata alla tutela della colonia felina presente all’interno della struttura e al miglioramento degli spazi verdi che la ospitano. Un intervento che nasce dall’incontro tra attenzione al contesto ambientale, senso di responsabilità e valorizzazione delle persone coinvolte.

L’utility energetica ha donato alla struttura alimenti e attrezzature dedicate al benessere degli animali e al decoro delle aree comuni. I materiali, acquistati direttamente da Estra e consegnati all’istituto, comprendono cucce in legno, ciotole, alimenti e materiali per la realizzazione e il miglioramento dei ricoveri della colonia felina.

Ma il valore dell’iniziativa va oltre il gesto materiale: alcuni ospiti della struttura, infatti, avranno l’opportunità di prendersi cura degli animali e degli spazi comuni, trasformando un atto concreto in un’esperienza di responsabilità, attenzione e collaborazione.

“Questa iniziativa – dichiara il Direttore della Casa circondariale di Prato, Dr. Luca Cicerelli – è espressione dell’alleanza che la nostra Carta costituzionale chiede a tutti gli attori del territorio per perseguire gli obiettivi di rieducazione e reinserimento sociale delle persone che stanno espiando la propria pena. Ringraziamo Estra per darci l’opportunità di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale ed aiutarci a rendere più belli e decorosi gli spazi del nostro Istituto, sensibilizzando le persone detenute su temi importanti e promuovendone l’impegno civico e la partecipazione alle attività formative e professionalizzanti”.

L’iniziativa di Estra si inserisce in una visione di impresa attenta al territorio e alle comunità, capace di sostenere azioni che promuovono rispetto e partecipazione, contribuendo alla qualità della vita anche nei contesti più delicati attraverso la cura dei luoghi e delle relazioni.

Fonte: Ufficio stampa

