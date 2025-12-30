Fine vita, Ass. Luca Coscioni: "Nel 2026 ripresentiamo la legge Liberi Subito in tutte le Regioni"

Ecco la dichiarazione di Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente Segretaria nazionale e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni:

“Le Regioni possono legiferare sul fine vita senza modificare le condizioni già stabilite dalla Corte costituzionale per l’accesso alla morte volontaria: questo ha ora deciso la stessa Corte costituzionale sulla nostra legge ‘Liberi Subito’ approvata in Toscana e Sardegna, smentendo totalmente la Regione Lombardia e la Regione Piemonte che si erano rifiutate di discutere la legge, dichiarandola abusivamente incostituzionale. Nel 2026 ripresenteremo 'Liberi Subito' in tutte le Regioni, a partire proprio dalla Lombardia e dal Piemonte, apportando le modifiche richieste dalla Corte e confermando il pieno coinvolgimento del Servizio sanitario, che il Governo vorrebbe abrogare con la proposta di legge in discussione in Parlamento”.

Fonte: Associazione Luca Coscioni

