Fiorentina-Cremonese, vietata la vendita di alcolici all'esterno dello stadio

In vista dell’incontro di calcio ACF Fiorentina–Cremonese, in programma sabato 4 gennaio 2026 allo stadio Artemio Franchi e valido per il Campionato di Serie A 2025/2026, sono stati adottati specifici provvedimenti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La partita è stata esaminata nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi il 22 dicembre 2025. Al termine dell’analisi condotta dalle Forze di polizia, è stato emanato un provvedimento ai sensi dell’articolo 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.LL.P.S.), che introduce una serie di divieti nella giornata dell’incontro.

In particolare, dalle ore 11 alle ore 19 del 4 gennaio 2026 è disposto il divieto di vendita per asporto, sia in forma fissa sia ambulante, di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di qualsiasi altra bevanda in contenitori di vetro o lattine. Il provvedimento riguarda tutti gli esercizi pubblici e le attività commerciali situati all’esterno dello stadio Franchi, nell’area compresa tra piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via del Campo d’Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l’Africo, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi e viale Volta.

È inoltre vietata, nello stesso arco temporale, la detenzione di qualsiasi bomboletta spray contenente principi urticanti, sia all’interno dello stadio Artemio Franchi sia all’esterno dell’impianto sportivo, lungo il medesimo perimetro individuato per il divieto di vendita delle bevande.

Le misure rientrano nel piano di sicurezza predisposto per garantire il regolare svolgimento dell’evento sportivo e prevenire situazioni di rischio in occasione dell’afflusso e del deflusso dei tifosi.