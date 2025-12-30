Fondi per enti religiosi, sociali e culturali, Il PD: "Boccata d’ossigeno. Singolare il 'No' di BE"

Nell’ultimo consiglio comunale del Comune di Empoli è stato approvato un nuovo regolamento per l'assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per chiese e altri enti religiosi, i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie.

I contributi di 110mila euro provengono dall’accantonamento come quota di oneri di urbanizzazione secondaria, che saranno così suddivisi: 60mila per chiese e edifici di culto, 50mila per centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie. La divisione rispetta la D.C.R. n.84/1989, che prevede che il 10% degli oneri di urbanizzazione secondari è dedicato agli istituti religiosi, il 9% a centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie.

«Il Partito democratico ritiene questo regolamento un atto importante, che va a intervenire e aiutare il mondo della promozione sociale- commenta il consigliere comunale Roberto Iallorenzi, presidente della Commissione Territorio, Ambiente ed Infrastrutture, Demanio e Patrimonio-. Anche in passato il Comune aveva dato un supporto a enti religiosi e centri sociali, con questo regolamento si potranno dare queste risorse per alcune specifiche tipologie di interventi con un contributo che copra al massimo fino al 80% delle spese sostenute: adeguamento strutturale, igienico sanitario e impiantistico di immobili esistenti, eliminazione o superamento delle barriere architettoniche, interventi finalizzati al risparmio energetico, interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo o ampliamento, laddove consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Trovo singolare che i gruppi Buongiorno Empoli e Siamo Empoli abbiano votato contro questo atto».

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa