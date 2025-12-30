Giani su alluvioni febbraio-marzo 2025: "Passiamo alla fase operativa per impegno spesa di 99 milioni"

dalla Regione Grosseto
Dopo le prime tranche di aiuti, il presidente Giani convoca i Comuni per definire rapidamente gli interventi di somma urgenza

Lo stanziamento di 99 milioni di euro deliberato ieri dal Consiglio dei ministri consente di passare rapidamente alla fase operativa con ulteriori interventi riguardo agli eventi meteorologici eccezionali che si sono verificati dal 12 al 14 febbraio e del 14 marzo 2025, in numerose province della Toscana.
Emergenze dovute al maltempo per le quali era stato dichiarato lo stato di emergenza regionale e nazionale e per le quali nell’aprile scorso erano già stati stanziati 5 milioni e 700 mila euro per l’evento di febbraio e 57 milioni e 650 mila euro per l’evento di marzo.

Con ordinanze del presidente Giani in qualità di commissario delegato si provvederà a rimodulare ed integrare i piani in essere, previa istruttoria con il Dipartimento della Protezione civile, per l’erogazione del contributo di immediato sostegno.

Sono fondi molto importanti che attendevamo- ha detto il presidente Giani- dopo la prima tranche che aveva messo sostanzialmente in sicurezza le somme urgenze, con i primi interventi che avevano impegnato fortemente i Comuni. Procediamo adesso con ulteriori interventi di somma urgenza che non avevano trovato spazio nei precedenti finanziamenti. Già nei prossimi giorni convocherò tutti i Comuni interessati per definire insieme gli aspetti operativi e procedere con rapidità”.

Gli stanziamenti ammontano in particolare a: 2,17 milioni di euro, per gli eventi meteorologici verificatisi dal 12 al 14 febbraio nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Prato e Pistoia; 96,87 milioni di euro per gli eventi meteorologici che si sono verificati dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato.

Fonte: Regione Toscana

