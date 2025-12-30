Gioielli, contanti e atrezzi da scasso: tre fermati a Prato, due sono minorenni

I tre sono stati fermati a bordo di un veicolo con targa straniera. Denuncia per ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso.

Nella mattinata di ieri in Via Roma a Prato, una pattuglia del reparto motociclisti della polizia locale ha proceduto al controllo di un veicolo con targa straniera, a bordo del quale si trovavano tre soggetti di nazionalità croata.

Dalle verifiche immediate è emerso che tutti e tre risultavano gravati da precedenti specifici per reati contro il patrimonio. A seguito di perquisizione del mezzo, gli agenti hanno rinvenuto circa 300 monili e gioielli di varia natura, contenuti in portagioie, oltre a una somma in contanti e a strumenti da scasso, senza che alcuno dei tre fosse in grado di fornire una spiegazione credibile sulla provenienza del materiale.

I tre soggetti, due dei quali minorenni, sono stati denunciati per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Per uno dei minori, in assenza di parenti maggiorenni sul territorio nazionale, è stato disposto l’affidamento a una casa famiglia. Tutti gli oggetti rinvenuti, comprese le somme in denaro, sono stati posti sotto sequestro per consentire gli accertamenti in merito all’eventuale provenienza furtiva e per la successiva restituzione ai legittimi proprietari.

