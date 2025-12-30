I servizi di Plures Alia per San Silvestro e Capodanno

In occasione delle iniziative previste per fine anno e del Capodanno, Firenze e le città toscane gestite da Plures Alia si preparano ad accogliere cittadini e visitatori con un ricco programma di eventi diffusi nelle piazze. Concerti, spettacoli e iniziative culturali animeranno il centro storico e numerose aree urbane, rendendo il Capodanno un momento di festa condivisa e partecipata.

Accanto agli eventi, per garantire il decoro delle città e continuità dei servizi prima, durante e dopo i festeggiamenti, Plures Alia ha predisposto un articolato piano straordinario di interventi che impegnerà circa 300 persone, con particolare attenzione alle zone maggiormente coinvolte dagli eventi del 31 dicembre.

A Firenze, il numero delle squadre dedicate alla pulizia del centro storico e dei quartieri interessati sarà incrementato in modo significativo. Nella sola giornata del 1° gennaio saranno impegnati complessivamente 79 autisti e 107 operatori, distribuiti su più turni per assicurare una copertura costante. A partire dalle 22.00 del 31 dicembre sarà, inoltre, attiva una squadra dedicata, composta da una spazzatrice e un costipatore, a disposizione del Centro Operativo Comunale, per garantire interventi rapidi in caso di emergenze, postazioni da riposizionare o rimozioni urgenti nel caso di danneggiamenti, rotture o altre criticità. A questo si aggiungono, nel piano operativo, due squadre di pronto intervento dell’officina, con 4 addetti e 2 mezzi di officina mobile, a supporto delle squadre sul territorio per interventi immediati su guasti o forature, ed una squadra di manutenzione, composta da 2 risorse, pronta a intervenire per emergenze, riposizionamento di postazioni, rimozioni urgenti o criticità dovute a danneggiamenti.

Accanto all’impegno dell’azienda e dei suoi operatori, Plures Alia ricorda ai cittadini il ruolo centrale di ogni piccolo gesto di rispetto dell’ambiente, anche nelle giornate di festa. Utilizzare correttamente i cestini gettacarte stradali, evitare l’abbandono dei rifiuti, prestare attenzione al conferimento degli scarti dopo gli eventi e rispettare le indicazioni temporanee nelle aree interessate dalle manifestazioni: tutto questo agevola il lavoro degli operatori e aiuta a mantenere il decoro urbano.

Plures Alia, ringraziando le lavoratrici e i lavoratori impegnati anche nei giorni festivi e tutti i cittadini che collaborano al rispetto degli spazi pubblici, ricorda le variazioni dei servizi previste nei giorni di fine anno e Capodanno, invitando tutti a informarsi per una corretta gestione dei rifiuti anche durante le festività. I servizi porta a porta previsti per giovedì 1° gennaio saranno posticipati a sabato 3 gennaio, ad eccezione del centro storico di Prato dove il servizio sarà regolare. Nei comuni di Calenzano, Figline e Incisa Valdarno, Londa, Pescia, San Casciano in Val di Pesa il recupero della raccolta rifiuti del 1° gennaio verrà effettuato, invece, nella giornata di domenica 4.

Fonte: Alia - Ufficio stampa

