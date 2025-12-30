Il Centrodestra Unito risponde al sindaco: "Senza PNRR impossibili gran parte dei lavori"

“Facciamo chiarezza sul bilancio comunale” scrive in una nota il Centrodestra Unito di Cascina, composto da Fratelli D’Italia, LEGA, Forza Italia e Noi Moderati. Il commento arriva in seguito alla risposta del sindaco di Cascina, Michelangelo Betti al comunicato del Centrodestra Unito: "Ancora una volta si ricorre al consueto confronto tra il 'prima' e 'l'oggi', nel tentativo di sminuire quanto concretamente realizzato in passato, senza mai entrare nel merito delle condizioni straordinarie che oggi consentono la realizzazione di molti interventi. Senza le ingenti risorse messe a disposizione dal PNRR, l’attuale amministrazione non avrebbe avuto la possibilità di portare avanti gran parte dei lavori che oggi vengono rivendicati come grandi risultati".

La nota del Centrodestra Unito

Negli ultimi giorni l’attuale sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, espressione del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, ha diffuso un post in risposta al nostro comunicato del Centrodestra Unito a Cascina, nel quale attacca e mette in discussione l’operato dell’amministrazione di centrodestra guidata da Susanna Ceccardi nel periodo 2016-2020.

Ancora una volta si ricorre al consueto confronto tra il 'prima' e 'l'oggi', nel tentativo di sminuire quanto concretamente realizzato in passato, senza mai entrare nel merito delle condizioni straordinarie che oggi consentono la realizzazione di molti interventi. È infatti evidente che senza le ingenti risorse messe a disposizione dal PNRR, l’attuale amministrazione non avrebbe avuto la possibilità di portare avanti gran parte dei lavori che oggi vengono rivendicati come grandi risultati, evitando accuratamente di ricordare le difficoltà di bilancio lasciate dalla stessa area politica nel 2016.

Ma il punto non è solo la disponibilità di risorse. Ciò che desta maggiore preoccupazione è la tipologia di alcuni progetti, in particolare quelli che prevedono strutture con un’unica cucina comune e numerose camere, senza parlare di nuclei familiari e di veri alloggi. Su questi temi servirebbe maggiore chiarezza e trasparenza. Allo stesso modo, continua a mancare qualsiasi attenzione concreta al tema della sicurezza, che sembra essere diventato un argomento da evitare, nonostante sia una priorità sentita dai cittadini.

Il Sindaco continua invece a celebrare l’apertura di nuovi esercizi nella zona commerciale di Navacchio, dimenticando completamente il progressivo impoverimento dei negozi di vicinato, che stanno scomparendo dal tessuto urbano di Cascina.

I piccoli negozi rappresentano un presidio sociale fondamentale, soprattutto per le persone anziane, per chi ha difficoltà negli spostamenti e per mantenere vivi i quartieri, evitando che il nostro Comune si trasformi in un semplice dormitorio. Sono attività che garantiscono relazioni, sicurezza, servizi di prossimità e spesso prodotti artigianali e di qualità, che non possono e non devono essere messi in contrapposizione con la grande distribuzione, ma valorizzati all’interno di una visione equilibrata di sviluppo del territorio.

A tutto questo si aggiunge una totale sottovalutazione del tema della viabilità, in particolare nell’area di Navacchio. Il Sindaco si è già espresso in passato a favore dell’introduzione del pedaggio sulla FI-PI-LI: se anche solo una minima parte dei mezzi pesanti decidesse di evitare il pedaggio attraversando la Via Toscoromagnola, le conseguenze sarebbero facilmente prevedibili. I cittadini di Cascina sarebbero costretti a utilizzare strade alternative come via Vecchia Fiorentina e l’Arnaccio, infrastrutture non idonee a sostenere un aumento del traffico pesante, con un concreto rischio di incidenti gravi e un impatto ambientale fortemente negativo.

Il Centrodestra Unito continuerà a chiedere chiarezza, responsabilità e una visione complessiva dello sviluppo di Cascina, che metta davvero al centro i cittadini, la sicurezza, il commercio di prossimità e una gestione seria delle risorse pubbliche.

Fratelli D’Italia, LEGA, Forza Italia, Noi Moderati