Il Teatro Scipione Ammirato di Montaione si rinnova, conclusi i lavori

Montaione
L’ inaugurazione con il concerto di Natale della Filarmonica G. Donizetti davanti a un teatro gremito

Sono stati completati gli interventi di rinnovamento del Teatro comunale Scipione Ammirato di Montaione, un progetto che ha interessato in modo particolare l’area scenica e gli impianti tecnici, con l’obiettivo di rendere la struttura più moderna, funzionale e adatta alle esigenze degli spettacoli contemporanei.

L’intervento principale ha riguardato l’installazione, in quota, di tre travi metalliche – le cosiddette “americane” – che permettono ora di potenziare e ampliare l’impianto luci e l’impianto audio, elementi indispensabili per qualunque rappresentazione teatrale. Grazie a queste nuove strutture, il teatro sarà in grado di rispondere in modo più efficace alle richieste delle future produzioni e di sostenere ulteriori sviluppi tecnici negli anni a venire.

Il teatro si arricchisce inoltre di nuove dotazioni: un grande schermo mobile per le proiezioni, lungo 8 metri e alto quanto il fondale, un mixer digitale completamente rinnovato per la gestione dell’audio e un sistema luci programmabile e dinamico, capace di adattarsi a ogni tipo di messa in scena.

Contestualmente, si è proceduto al completo rifacimento delle assi del palco, smontate e ricostruite, e al rinnovo totale dei tendaggi e dei panneggi. Il restyling ha interessato anche la tinteggiatura della parte bassa dei muri perimetrali della platea e della base del palco, restituendo all’ambiente un aspetto più armonioso.

“Con questi interventi – ha detto il sindaco di Montaione Paolo Pomponi – il Teatro Scipione Ammirato torna al centro della nostra programmazione culturale. Abbiamo restituito alla comunità uno spazio più moderno, funzionale e capace di accogliere produzioni di qualità, offrendo nuove opportunità alle compagnie teatrali e agli artisti che vorranno sfruttare le rinnovate potenzialità. Rivolgo un ringraziamento particolare agli uffici comunali, il cui lavoro costante e competente ha reso possibile questo risultato. È un investimento che guarda al futuro e che rafforza il ruolo del teatro come luogo di incontro, creatività e crescita culturale per tutto il territorio. A breve presenteremo anche le novità previste per il 2026, un anno che si preannuncia ricco di appuntamenti e nuove collaborazioni”.

L’inaugurazione si è svolta sabato 20 dicembre in occasione del concerto di Natale della Filarmonia G. Donizetti di Montaione, che si è esibita davanti a un pubblico numeroso. Il sindaco Paolo Pomponi e l’assessore alla cultura Francesca Pinochi hanno portato i saluti, esprimendo grande soddisfazione per un intervento atteso e strategico per la vita culturale della comunità, ed entrambi hanno rivolto un plauso alla perfetta riuscita della serata, ringraziando i musicisti, le majorette, il direttore Fabio Bastianoni e il presidente Fabio Martini per il loro contributo.

