In casa due chili di droga, arrestato 45enne ad Arezzo

Cronaca
Gli agenti in borghese hanno notato dei movimenti sospetti dell'uomo e grazie alla perquisizione domiciliare sono stati rinvenute cocaina, hashish e marijuana

Operazione degli uomini della squadra mobile di Arezzo, intervenuti il 24 dicembre per l'arresto di un 45enne già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti, che si trovavano in servizio in borghese, hanno notato dei movimenti sospetti e hanno deciso di procedere ad una perquisizione domiciliare, che ha portato al rinvenimento di grandi quantità di droga. Oltre 220 grammi di cocaina, mezzo chilo di hashish e un chilogrammo di marijuana, insieme a strumenti di precisione e materiale necessari per la preparazione delle dosi.

Secondo le stime effettuate dalla polizia di Stato il carico, una volta finito sul mercato, avrebbe fruttato tra i 50 e i 60mila euro. L'uomo dopo l'arresto è stato trasferito nella casa circondariale di Arezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

 

