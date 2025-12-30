Interrotto a Empoli tratto di via degli Orti per tre giorni per installazione ponteggio

A causa dell'installazione di un ponteggio per un tratto di via degli Orti, è stata emanata l'ordinanza numero 566 del 29 dicembre 2025 per istituire il divieto di transito nell'area interessata dal cantiere.
Per cui, da mercoledì 7 a venerdì 9 gennaio 2026, negli orari dalle 9 alle 17, ecco come cambia la viabilità:
VIA DEGLI ORTI
Tratto dall’intersezione con Via Correggio ll’intersezione con Via M. d’Azeglio
Divieto di Transito con obbligo di svolta a dx per Via Correggio e presenza di personale addetto a monte, per tutti i veicoli, ad eccezione dei residenti,
proprietari di garage/passi carrabili e dei mezzi necessari alla concretizzazione dei lavori
sopra citati.
Mentre dal 7 gennaio al 6 febbraio 2026, nel tratto dal civico 60 al 60B è vietato il transito pedonale, con obbligo di utilizzare il marciapiede posto sull'altro lato della strada.
