Manutenzioni a Montespertoli: il bilancio delle attività svolte nel mese di dicembre

Nel corso del mese di dicembre il servizio Manutenzioni del Comune di Montespertoli ha garantito una presenza costante e capillare sul territorio attraverso un’intensa attività di manutenzione ordinaria, assicurando continuità ai servizi pubblici essenziali, sicurezza degli spazi urbani e cura del patrimonio comunale, anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi alle festività natalizie.

Le attività, coordinate dall’ufficio Servizi tecnici e Manutenzioni, si sono svolte quotidianamente fino alla fine dell’anno e hanno interessato in modo trasversale viabilità, verde pubblico, scuole, edifici comunali, servizi scolastici e supporto logistico alle iniziative istituzionali.

Nel corso del mese sono stati eseguiti numerosi interventi di manutenzione stradale e degli spazi pubblici: rimessa in quota e rimozione di autobloccanti, chiusura di buche con bitume a freddo, stasatura delle caditoie, ripristino della segnaletica verticale, sostituzione di staccionate e recinzioni danneggiate (via Virginio, via Orme) e manutenzione delle strade bianche del territorio (via Forcile). Particolare attenzione è stata dedicata anche alla rimozione di materiali caduti sulle carreggiate a seguito del maltempo .

Proseguono nel mese di dicembre gli interventi sul verde pubblico, con manutenzione delle aiuole, potature, rimozione di alberature pericolanti e attività legate alla forestazione urbana. Sono state effettuate nuove messe a dimora e interventi di sistemazione nelle aree scolastiche e in altri spazi pubblici e operazioni di messa in sicurezza del territorio .

Numerosi interventi hanno riguardato il patrimonio comunale, con particolare riferimento a quello scolastico: manutenzioni agli impianti di riscaldamento e idraulici, ricerca e riparazione di tubazioni, ripristini murari, stasature, manutenzione e riconsegna degli arredi, realizzazione di cancelli e sistemazione delle recinzioni. Le attività hanno interessato tutte le scuole del territorio. Durante la pausa natalizia, inoltre, interventi di manutenzione sul plesso scolastico di Montagnana sono stati realizzati in collaborazione con i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta, impegnati insieme agli operai nella messa a dimora di siepi nella nuova area giardino del plesso, nella riverniciatura di alcuni manufatti in legno e nella sistemazione della recinzione di confine del giardino stesso.

Nel mese di dicembre il personale comunale ha inoltre garantito supporto logistico a iniziative istituzionali, sociali e culturali: servizio mercato, affissioni istituzionali, carico, montaggio e messa in sicurezza dei palchi in Piazza del Popolo, supporto alle iniziative natalizie e agli eventi di fine anno. Sono state svolte anche attività di formazione del personale (sicurezza stradale, motosega, moviere) e collaborazioni con la Polizia Municipale, oltre al supporto organizzativo per il pranzo presso la casa di riposo.

«La rendicontazione delle attività svolte nel mese di dicembre – sottolinea il vicesindaco Marco Pierini con delega ai lavori pubblici e manutenzione – restituisce il valore di un lavoro quotidiano, spesso poco visibile, che consente alla macchina comunale di funzionare anche nei periodi più complessi dell’anno. Manutenzione, sicurezza e cura degli spazi pubblici restano una priorità politica e amministrativa, perché incidono direttamente sulla qualità della vita della comunità. Siamo consapevoli che tanto resta da fare, ma siamo impegnati a fare meglio ogni giorno».

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

