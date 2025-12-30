Mediatori Group dona libri e giocattoli ai piccoli pazienti degli ospedali di Barga e Lucca

Libri da colorare, giochi e peluche. È quel che Mediatori Group ha fatto pervenire pochi giorni fa ai bambini ricoverati presso gli ospedali di Barga e Lucca, rinnovando così l’iniziativa di solidarietà lanciata nel 2024. Fabio Bonomi, Veronica Tocchini e Martina Musetti, responsabili rispettivamente delle agenzie Mediatori Group di Capannori – Castelnuovo Garfagnana, Altopascio ed Arancio, sono stati ricevuti dal

personale medico ed infermieristico, ai quali hanno consegnato i doni destinati ai giovanissimi pazienti: libri, giocattoli e peluche di 'Super Meddi', la mascotte del gruppo.

Grazie all’impegno dei responsabili delle agenzie, il progetto è stato infine replicato nelle varie province toscane ed extra-toscane del network

immobiliare: le box regalo sono state consegnate direttamente nelle sedi pediatriche di riferimento, trasformandosi in piccoli gesti simbolici con l’obiettivo di portare un pizzico di gioia e leggerezza ai bambini ricoverati. “L’idea è nata lo scorso anno e, come dodici mesi fa, l’abbiamo messa in pratica nelle province in cui siamo presenti con le nostre agenzie. Con questa iniziativa, abbiamo cercato nel nostro piccolo di far sorridere i più piccoli e li vorremmo invitare più avanti anche nella nostra sede, insieme alle famiglie – ha commentato l’amministratore delegato di Mediatori Group, Mirko Cecconi – un caloroso ringraziamento al personale degli ospedali in questione”.

Notizie correlate