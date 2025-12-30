Morì durante partita di calcetto, riesumata la salma. C'è un indagato per omicidio

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto d'archivio)

Il 29enne avrebbe avuto una grave patologia cardiaca preesistente e già nota che gli avrebbe impedito l'attività agonistica

C’è un indagato per omicidio colposo nell’inchiesta sulla morte di Matteo Legler, il 29enne deceduto lo scorso 3 dicembre dopo essersi sentito male durante una partita di calcio a 8 amatoriale disputata a Grosseto.

Si tratta del presidente della squadra nella quale giocava il giovane. La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo e disposto la riesumazione della salma per effettuare l’autopsia e chiarire in modo definitivo le cause del decesso. La decisione è arrivata al termine degli accertamenti condotti dai carabinieri di Porto Santo Stefano, segnando una nuova fase dell’indagine.

Questa mattina la salma è stata esumata dal cimitero di Porto Ercole e trasferita all’obitorio dell’ospedale di Grosseto, dove i medici legali procederanno agli esami autoptici.

L’obiettivo dell’inchiesta è accertare l’eventuale nesso causale tra il malore che colpì Matteo durante la partita, giocata sui campi di via Adda, e una grave patologia cardiaca preesistente, già nota e che, secondo quanto emerso, gli avrebbe impedito la pratica di attività sportiva agonistica. Nonostante ciò, quella sera il 29enne era regolarmente in campo.

Notizie correlate

Arezzo
Cronaca
30 Dicembre 2025

Bambino di 10 anni precipita dal terrazzo di casa, al Meyer con l'elisoccorso

Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal terrazzo della propria abitazione, questa mattina intorno alle 8, in una palazzina di via Tortaia, nella periferia [...]

Firenze
Cronaca
30 Dicembre 2025

Fiorentina-Cremonese, vietata la vendita di alcolici all'esterno dello stadio

In vista dell’incontro di calcio ACF Fiorentina–Cremonese, in programma sabato 4 gennaio 2026 allo stadio Artemio Franchi e valido per il Campionato di Serie A 2025/2026, sono stati adottati specifici [...]

Firenze
Cronaca
30 Dicembre 2025

Muore un cane al canile di Firenze a causa dei botti. La struttura: "Un gesto di inciviltà"

Un cane, di nome Nero, è morto per un colpo al cuore. La causa: la paura per dei botti sparati a Firenze, vicino al canile dove viveva. Con un post [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina